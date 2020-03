Houston se prépare à affronter les Nuggets malgré un avenir incertain

Les Houston Rockets se prépareraient à tous les plans d’action possibles concernant la saison 2019-2020. Cela comprend un match éliminatoire du premier tour contre les Nuggets de Denver.

Selon Ben DuBose de RocketsWire, le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, pense que certains matchs de la saison régulière vont encore se jouer. Cependant, les Rockets n ° 6 se préparent néanmoins si la ligue coupe immédiatement aux séries éliminatoires. Cela, bien sûr, signifiait un affrontement contre les Nuggets de semences n ° 3. Morey a en outre estimé que la préparation ne sera pas gaspillée de toute façon. Après tout, ils sont susceptibles de jouer à Denver s’ils reprennent la saison régulière. Jusqu’à présent, les équipes ont réparti également quatre réunions.

Les Rockets ont mis en œuvre une nouvelle gamme de petites balles au cours des dernières semaines. Les rapports ont explosé après avoir échangé Clint Capela, leur plus grand joueur, aux Hawks d’Atlanta. 6 pieds 7 pouces Robert Covington et 6 pieds 5 pouces P.J. Tucker ont depuis partagé la plupart des minutes en position centrale. Plus impressionnant, Covington a en moyenne 2,5 blocs lors de ses 14 premiers matchs avec Houston. Il serait intéressant de voir comment ils traitent avec Denver, avec leurs clés de l’offensive entre les mains du spécialiste des passes de 7 pieds Nikola Jokic.

Quoi qu’il en soit, la ligue se préoccupe actuellement de maintenir le bien-être des joueurs et de définir plusieurs implémentations viables pour le reste de la saison. Lorsqu’on lui a demandé quand les jeux reprendraient, Morey a répondu: “Je ne sais pas, mais nous reviendrons à coup sûr.” De nombreux rapports ont en effet noté l’incertitude du calendrier futur de la ligue. Jusqu’à présent, l’organisation explore toujours divers facteurs, notamment la reprise des matchs sans foule.