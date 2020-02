Howard pourrait passer Ben Wallace sur la liste des blocs de tous les temps d’ici la fin de l’année

Dwight Howard a bloqué deux tirs en 18 minutes lors de la victoire des Los Angeles Lakers 129-113 contre les Kings de Sacramento. Ce faisant, il a augmenté son total de carrière à 2 120 blocs et a dépassé Shawn Bradley pour occuper la 14e place sur la liste des blocs de tous les temps de la NBA. À un taux de 1,4 rejet par match, Howard devrait dépasser Ben Wallace (2137) pour la 13e place sur la liste de tous les temps d’ici la fin de cette saison.

Afin d’attraper Marcus Camby (2 331) pour le n ° 12 sur cette liste, puis Robert Parish (2 361) pour entrer dans le top 10, il faudra un peu plus de longévité. Au rythme actuel de Howard de 1,4 bloc par concours, il aurait besoin d’un peu moins de deux saisons saines pour entrer dans le top 12 et d’un peu plus de deux saisons pour passer Parish et entrer dans le top 10.

Après la résurgence que nous avons vue de Dwight cette année à Los Angeles, il n’est certainement pas impossible de penser qu’il pourrait finir sa carrière parmi les 10 premiers de tous les temps en matière de refus. Cela signifierait qu’il continuerait à défendre la jante à son rythme actuel pendant deux saisons supplémentaires, ou en tant que vétéran de 36 ans dans sa 18e année professionnelle.

En 48 apparitions aux côtés de LeBron James et ses coéquipiers des Lakers cette saison, Howard affiche une moyenne de 7,4 points, 7,7 rebonds et 1,4 bloc en 19,9 minutes. Son meilleur match en termes de blocs est de cinq qu’il a accompli deux fois contre les Knicks de New York et les Pistons de Détroit début janvier. Prochain rendez-vous pour Dwight et les Lakers est une date à domicile avec les San Antonio Spurs ce soir au Staples Center.

