Ibaka est payé double-double et est sur le point de faire la moyenne de cette saison

Serge Ibaka fait un saut qualitatif important cette saison, devenant l’acteur capital pour que Toronto Raptors Il fait caillage donc bonne saison. Dans le duel des Canadiens contre Indiana Pacers, qui s’est terminé par un correctif historique de 127-81 en faveur des champions actuels, les Congolais de naissance et les Espagnols ont signé un double-double avec 15 points et 15 rebonds, le n la saison Et Serge affiche déjà en moyenne 16,1 points et 8,1 rebonds, ce qui est possible pour terminer la saison régulière avec des chiffres doubles dans les deux aspects.

Serge Ibaka et un autre double-double

15 points et 15 rebonds dans la victoire des @raptors – pic.twitter.com/M3BHWnx9Gm

– NBA Espagne (@NBAspain) 24 février 2020

.