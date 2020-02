Ice Cube veut un crédit BIG3 pour les changements de format du jeu All-Star

Le fondateur de BIG3, Ice Cube, aimerait un peu de crédit pour certains des changements qui ont été apportés au format du NBA All-Star Game de cette saison.

Ice Cube soutient que ses changements pourraient être la vague du futur:

La réflexion avant-gardiste de @ thebig3 tient à notre honneur d’avoir aidé la @NBA à se souvenir du 4e trimestre de l’ASG d’hier. Beaucoup essaieront de sortir la règle d’Elam de leurs fesses, mais nous avons prouvé en 2017 qu’aucun chronomètre de jeu n’est l’avenir. #nogarbageminutes pic.twitter.com/P5gzizxTvD

– Ice Cube (@icecube) 17 février 2020

Le match NBA All-Star de cette saison a présenté plusieurs changements uniques par rapport à l’année dernière. Chacun des trois premiers trimestres a été joué comme son propre jeu, le score se réinitialisant après chaque image. Des dons ont été faits à des œuvres caritatives pour avoir remporté un quart, ajoutant un sentiment de concurrence accrue.

C’est au quatrième trimestre que les choses sont devenues intéressantes. Les scores ont été fixés sur les totaux que chaque équipe a accumulés au cours des trois premières images et il n’y avait pas de chronomètre de jeu. En hommage au décès de la légende des Lakers, Kobe Bryant, 24 points ont été ajoutés au total le plus élevé comme marque de victoire.

Après un aller-retour, Team LeBron a réussi à remporter une victoire de 157-155 sur Team Giannis. Kawhi Leonard, qui a marqué 30 points sur huit 3 points, a remporté le premier trophée Kobe Bryant – un nouveau prix décerné au joueur par excellence des étoiles.

Kawhi Leonard marque 30 PTS et frappe 8 triplets pour mener #TeamLeBron à la victoire dans le jeu #NBAAllStar 2020 et remporter le Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/HNQtL17fHH

– NBA (@NBA) 17 février 2020

Ice Cube n’est pas étranger à l’innovation, car sa BIG3 League a déjà mis en œuvre plusieurs rebondissements uniques au jeu de basket-ball, tels qu’une marque de point pour la victoire et un tir à 4 points. Il ne connaît pas non plus de chronomètre de jeu.

Le match des étoiles de cette année a été bien accueilli par les fans. Voyons s’il y a des changements supplémentaires en magasin pour la saison prochaine.