Idéalement, “je jouerais toute ma carrière à Brooklyn”

Bien que les Nets aient été silencieux à la date limite commerciale 2019-20 NBA, il y avait des rapports indiquant que Brooklyn avait eu des conversations avec d’autres organisations. Bien que le nom de Joe Harris n’ait jamais été mentionné dans aucun rapport, mais il a été question à l’approche de la date limite que le tireur d’élite serait quelqu’un à surveiller, car il est un agent libre après la saison 2019-2020.

Mais, si les superstars de Brooklyn veulent que Harris reste et que le tireur d’élite lui-même veuille également rester dans l’uniforme des Nets, alors il n’y avait aucune raison de l’échanger.

La date limite est venue et est passée, et Harris est toujours un filet. Lors d’une session Instagram Live sur le compte Instagram de la NBA lundi, il a déclaré à Ian Eagle de YES Network qu’il souhaitait rester à Brooklyn au-delà de cette saison:

Dans un monde idéal, je jouerais toute ma carrière à Brooklyn. Je suis venu avec Sean, même la propriété. C’est juste une de ces choses où vous avez un lien étroit avec beaucoup de personnes qui font partie de l’organisation. Vous êtes tous venus ensemble. Maintenant, je suis ici depuis quatre ans et j’ai construit des relations incroyables… C’est incroyable de voir où nous sommes allés de la première année à maintenant. Et je veux évidemment en faire partie, et en faire partie depuis longtemps.

