Kyrie Irving a fait son retour au match mercredi après que le meneur des Nets ait dû quitter Madison Square Garden avant le match de Brooklyn contre les New York Knicks dimanche. Comme tout le monde, il avait appris la nouvelle du décès de Kobe Bryant, ainsi que la fille de Bryant, Gianna, et d’autres à bord de l’hélicoptère qui s’était écrasé dans le comté de Los Angeles.

La tragédie a été difficile pour tout le monde dans le monde du basket-ball, mais cela a été particulièrement difficile pour Irving, étant donné que la légende des Los Angeles Lakers était le mentor du meneur de Brooklyn.

Après la victoire des Nets 125-115 contre les Pistons, Irving a fait ses premiers commentaires publics sur Bryant. Il a développé leur relation avec les journalistes peu de temps après:

J’avais ce type de relation de mentorat avec lui où je pouvais lui demander presque n’importe quoi, peu importe ma nervosité ou ma peur. Il était facile à aborder avec ce type de questions sur ce qui se passe au jour le jour pour chasser quelque chose de plus grand que vous.

Bryant a également aidé à donner des directives à Irving lorsqu’il en avait «le plus besoin»:

Il avait sa compagnie, il avait son propre système de croyances, il avait ses propres principes sur lesquels il vivait. Excusez ma langue, il n’a donné ce que personne n’a dit.

La détermination et la direction de Bryant ont attiré Irving vers lui. Bien que le meneur soit loin d’être le seul à être obsédé par la manière dont la légende Laker s’est comportée:

Je pense qu’il a toujours eu un impact énorme pendant qu’il jouait, et nous avons toujours su qu’il était concentré sur un seul but, et c’était d’obtenir ce trophée d’or, d’obtenir un anneau, de s’assurer qu’il écrasa tous les records, il écrasa tous les adversaires. Il avait des pairs qui le regardaient. Ce n’est pas courant lorsque vous jouez contre quelqu’un et qu’il vous regarde comme nous le regardions tous pendant que nous sommes sur le terrain.

