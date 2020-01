“Il était Michael Jordan de notre génération”

Un stoïque Lonzo Ball était assis dans son casier après la victoire de dimanche des Pélicans sur les Celtics. Dans des circonstances normales, Ball et ses coéquipiers seraient ravis d’une victoire sur un concurrent de la Conférence de l’Est alors qu’ils cherchent à sauver leur propre rivalité en séries éliminatoires.

Mais dimanche était loin d’être normal.

Quelques heures avant l’annonce, la nouvelle de la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère a également fait le bruit de la mort de sa fille Gianna et de sept autres personnes. Forcés de jouer le match contre les Celtics de Boston, Ball et les joueurs ont trouvé des moyens d’honorer la légende de la NBA, que ce soit par des messages sur les chaussures ou des violations honorables du chronomètre des tirs.

Ensuite, Ball, originaire de Californie qui a passé plusieurs saisons en tant que Laker, a parlé à un essaim de journalistes de l’impact de Bryant sur Los Angeles.

“Même pas LA, je pense que globalement en général, je veux dire qu’il était Michael Jordan de ma génération, si vous y réfléchissez. Il est la chose la plus proche que nous ayons vue. Tout le monde de mon âge et de mon âge l’a tous vu grandir. Il a eu une influence sur la vie de chacun. Comme je l’ai dit, nous avons perdu une légende aujourd’hui. »

Ball a déclaré qu’il était heureux d’une victoire importante mais qu’il était globalement attristé par les événements de la journée. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Bryant était un personnage si influent, il s’est retrouvé à court de mots.

«Je pense que ce qu’il a fait sur le terrain et hors du terrain. Il est, évidemment, l’un des travailleurs les plus durs que le jeu ait jamais vus, l’un des plus grands joueurs que le jeu ait jamais vus. C’est aussi un grand père. Je ne sais vraiment pas quoi dire. C’était difficile pour moi de jouer aujourd’hui. »

Autrefois considéré comme le sauveur du basket-ball de Los Angeles, Ball n’a jamais officiellement rencontré Bryant avant sa saison recrue. Mais comme tant d’autres non à Los Angeles, son impact a été ressenti bien avant la rencontre en face à face.

«Mais en grandissant, il était tout le temps à la télévision. Tout le monde veut être Kobe. Tirer des coups de feu dans la poubelle lorsque vous êtes un petit enfant à l’école, crier «Kobe». Son influence sur tout le monde est énorme. »

Alors que Ball partageait sa réaction devant les caméras, la réaction de son frère a été partagée sur les réseaux sociaux. LaMelo a partagé une vidéo sincère sur Instagram dimanche soir tard, tandis que LiAngelo a également visité Instagram pour partager son incrédulité.

