“Il l’attrapera quoi qu’il arrive”

Lonzo Ball et Zion Williamson, bien qu’ils aient joué moins de 20 matchs ensemble, ont développé une alchimie rarement vue entre deux coéquipiers de longue date, sans parler de deux coéquipiers de première année. Le signe le plus sûr de cette chimie a été le lien que les deux ont montré sur alley-oops cette saison à la fois de près et de loin.

Lundi, Ball est apparu sur le podcast de son coéquipier JJ Redick avec The Ringer, où les deux ont discuté de ce qui lui vient à l’esprit alors qu’il lance des passes de ruelle sur le terrain à Williamson.

«Ça a l’air bien mais je vise vraiment juste le coin du panneau, vraiment. Je veux dire, comme vous le savez, Zion va probablement l’attraper, peu importe où vous le jetez. Donc, pour moi, j’essaie vraiment de surmonter le défenseur parce que je sais que (Zion’s) va être plus haut que lui. Tant que je fais ça, ça va marcher. “

L’habileté du ballon en tant qu’un des meilleurs passeurs de la NBA jumelée à la taille et à l’athlétisme inégalés de Williamson a conduit à de nombreuses connexions à longue distance. Cependant, tout aussi impressionnant a été certains des ruelles les plus proches.

Williamson a pris l’habitude d’utiliser sa taille et les défenses d’attention placées sur lui pour contrer les ruelles qui sortent d’une situation de post-up. Bien qu’une passe beaucoup plus proche, le timing est beaucoup plus important dans ces passes et Ball et Williamson ont également été aussi précis dans ces scénarios.

Cependant, Ball a révélé que lui et Williamson n’avaient pas parlé de la pièce et utilisaient généralement des indices non verbaux pour se connecter sur le terrain.

“C’est vraiment Z, pour être honnête. Il me donne cet air comme “je suis sur le point de tourner” parce que tu sais à quel point il est fort. C’est bizarre d’être aussi lourd à cette taille. Une fois qu’il vous aura placé sous un certain angle, vous ne reviendrez pas devant lui. Z me donne un petit signe et il finit par tourner et le ballon est là. »

Dans l’ensemble, Ball et Williamson se sont rapidement adaptés l’un à l’autre sur le terrain pour développer une chimie instantanée.

“C’est vraiment tout simplement naturel. Z est un type de talent différent. Je n’ai jamais vraiment joué avec un gars comme lui auparavant. Il complète énormément mon jeu et je suis juste heureux d’être avec lui. “

Ball et Williamson ont aidé les Pélicans à exceller sur le terrain en effectuant une course aux éliminatoires et au huitième tête de série avant la suspension de la ligue. Que la ligue reprenne la saison régulière cette année ou dans les saisons futures, les Pélicans ont un partenariat naissant qui ne fait que s’améliorer avec le temps.

