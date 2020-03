Lonzo Ball et Zion Williamson ont continué à voler la vedette dimanche avec non pas un mais deux ruelles longue distance. Bien que ce ne soit pas la première, ni même la deuxième fois, que les deux se connectent sur un lob complet, c’est toujours étonnant chaque fois que les deux sont capables de le faire.

Après le match de dimanche, Williamson a parlé de la capture des lobs de Ball et de la perfection des passes.

“Honnêtement, parfois je ne pense même pas qu’il va le lancer. Puis il le lance. Je me dis “D’accord, je vais essayer d’aller le chercher.” Et il fait un excellent travail, même s’ils viennent de si loin, il le met juste à un endroit où il jette le lob du fermer le coude. Il le met à l’endroit parfait et je peux l’obtenir. “

Williamson a prospéré en tant que grand homme fuyant après avoir contesté un tir ou immédiatement après une marque. Depuis ses débuts, Williamson est huitième de la ligue en points de rupture rapide par match à 4,2 points par match. En équipe, les Pélicans sont troisièmes de la ligue en points de rupture rapide depuis l’ajout de Williamson, avec une moyenne de 18,9 par match, une augmentation de près de trois points de plus par match par rapport à leurs matchs d’avant Williamson.

Comme Ball, Williamson convient parfaitement à l’offensive d’Alvin Gentry. Les deux sont des joueurs qui excellent en jouant rapidement et en transition et tous deux ont un QI de basket-ball surnaturel qui leur permet de réussir malgré des défauts notables dans leurs jeux.

