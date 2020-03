Il m’a fallu huit ans pour battre ce niveau de jeu vidéo d’une minute

«Kofie, êtes-vous ici aujourd’hui pour parler d’un jeu de cyclisme sorti en 2011? C’est 2020, surmontez-le. ” NON, je ne m’en remettrai pas. Je suis mesquin et je suis tellement près de battre le jeu plusieurs fois. VOUS M’ENTENDREZ.

Cyclomaniacs 2 est un jeu unique. Depuis huit ans, je joue à ce jeu de temps en temps. Depuis huit ans, j’essaie de prononcer la victoire. La principale différence entre ce jeu et les autres est simple.

Je n’ai jamais entendu personne parler de ce jeu de ma vie. Pas mes amis, pas ma famille. Juste moi.

Je ne me suis jamais tourné vers mes camarades de lycée et je me suis dit “vous entendez parler de ce jeu Cyclomaniacs 2?” parce que je voulais m’intégrer et que tout le monde jouait à Farmville ou au pool 8Ball sur Miniclip.com (j’étais bien aussi dans cette merde, ne dors pas). Je jouerais à Cyclomaniacs 2 pendant les cours au collège, mais personne ne me tapoterait sur l’épaule et me dirait “Yo quel jeu est-ce?” car un bon crédit supplémentaire ECON201 comptait plus pour eux ou quoi que ce soit. Je ne pourrais pas demander à mes amis des conseils sur la façon de battre le niveau Coaster Zone, ou quel motard est le meilleur aux roues avant sur la lave.

Réponse: Pas ce pingouin.

Parce que personne ne saurait de quoi je parle. Si vous me demandez de nommer les 50 motards, je ne pourrais pas le faire, mais je pourrais en énumérer suffisamment pour vous faire croire que je peux, puis mettre fin à la conversation.

J’ai l’impression que tout le monde a ce jeu qui est sacré pour eux, mais inconnu du reste du monde. J’en ai probablement beaucoup plus dans le coffre-fort dont vous n’avez jamais entendu parler, mais c’est ce qui le rend spécial. C’est une expérience qui m’est unique. Depuis que j’ai commencé ce jeu en 2011, je suis allé au lycée, au collège et, surtout, à quatre ordinateurs. Chaque fois que je lance le jeu sur un nouvel ordinateur, je dois recommencer le jeu depuis le tout début. Alors maintenant, c’est encore cette période de l’année. Il est temps de donner un autre coup à ceci.

Très bien, avant de me déclamer à ce sujet, laissez-moi vous expliquer à quel point ce jeu est bon et amusant.

Arrivé. Nous ne sommes pas ici pour en parler.

Ceci est un jeu de course de vélo avec de nombreux niveaux à jouer dans un défi pour battre le jeu.

En accomplissant certains défis, vous pouvez débloquer de nouveaux motards et de nouveaux niveaux.

La partie intéressante de ces motards, c’est qu’il n’y a pas deux personnages exactement identiques. Par exemple, le Cyclo King a un temps facile à effectuer des wheelies, mais est plus difficile à contrôler.

Alors que le capitaine Star Spangle (yup, vrai nom) est excellent en contrôle, il a du mal à retourner, à faire des tours et à prendre l’air.

Fondamentalement, toute la merde amusante.

Maintenant, chaque carte a au moins une course, tandis que d’autres zones peuvent avoir des défis spécifiques aux motards que vous devez utiliser pour débloquer d’autres motards et parcours.

De plus, après chaque cours, vous collectez de l’argent que vous pouvez utiliser pour améliorer toutes vos capacités de motards. Ce sera important.

GAMEPLAY

Ce jeu a des commandes assez simples.

Alors sans plus tarder, il est temps de parler du dernier niveau. Attendez, je dois recommencer le jeu. Une seconde.

Oh mec, j’ai oublié combien de temps ce jeu prend vraiment. Quand j’ai commencé à écrire cela, je me souviens seulement que le dernier niveau était difficile, mais mec oh mec il y a aussi d’autres niveaux difficiles dans cette merde. J’ai débloqué 28 des 50 motards.

Il semble que je ne sois pas encore là, mais j’ai débloqué le meilleur motard du jeu. Mlle Ellie Fant.

Oh, ai-je mentionné que certaines des cartes ne sont pas aussi simples? Celui-ci est à l’envers.

Je suis revenu.

Le dernier niveau. Je dois utiliser le Cyclo King pour battre le match. Maintenant, la procédure pas à pas contient généralement des conseils et astuces pour toutes les cartes.

Cependant, rien ne monte pour le niveau final. Je suis tout seul. Heureusement, contrairement aux autres jeux, je peux juste appuyer sur la touche «R» à mi-course pour recommencer afin que nous puissions accélérer ces essais.

Ah oui, ça me revient maintenant. La raison pour laquelle je n’ai jamais battu ce niveau n’a rien à voir avec le parcours, c’est le motard. Cette imitation d’Elvis. Le culot de ce gars.

Piste après piste, bosse après bosse. QUI CONÇOIT UN VÉLO COMME CELA? QUELQU’UN DIT QUIFF AÉRODYNAMIQUE MENT!

Pls aide.

F ** K

L’espoir diminue. Mes doigts sur ma main droite en ont marre d’essayer de diriger ce morceau de chariot de merde sur ce paysage d’enfer d’une piste.

J’ai tellement joué sur cette piste que je commence à remarquer des choses. Comme la façon dont l’IA a les mêmes temps à chaque fois. C’est vrai pour tous les niveaux, mais sur celui-ci, c’est plus visible parce que je l’ai joué tellement de fois. Fake Elvis prend une grosse avance, le robot revient, puis le NINJA VIENT DE SORTIR NULLE PARTOUT A CHAQUE FOIS.

Vois ici? Le Ninja n’est pas à l’écran. Il n’est même pas proche de la première place!

Droite? Droite. Maintenant regardez ça.

CHAQUE. CÉLIBATAIRE. TEMPS. COMME QUOI. EST-CE QUELQUE TYPE DE BLOQUE MALADE?!

Note de côté.

J’ai presque perdu espoir. J’ai essayé de le faire moi-même, mais il semble que je n’ai pas les réponses. Il ne reste qu’une chose à faire. Recherchez une procédure pas à pas sur Youtube pour voir si cela est même possible. Il s’avère … ça l’est.

Ce gars a terminé avec un temps de 1: 07.80.

Mes temps ont été partout. Voici quelques exemples.

1: 09.50 – 2e place

1: 08.90 – 2e place

1: 09.20 – 4ème place

1: 11.80 – 4e place

J’ai donc évidemment besoin de prendre du temps … mais comment? La procédure pas à pas n’a pas vraiment aidé car la description dit …

conseils: répétez simplement le niveau plusieurs fois, vous vous améliorez avec la pratique. Cela dépend aussi de la chance si vous devenez 1er ou non. Dans cette course, je suis devenu 1er avec un temps de 1:07:80. Mais sur une autre manche, je suis également devenu 1er avec un temps pire de 1:09:56 … À mon avis, c’est le niveau le plus difficile de CycloManiacs 2. HeroMax RotMG

Que dois-je changer? Honnêtement, je manque d’idées. Je dois juste continuer à pousser.

Bien. Rien ne va ici. J’ai ça.

Oh merde. OMG. Je l’ai fait. J’étais tellement submergé de joie que j’ai immédiatement envoyé un message à Jon.

J’ai débloqué tous les motards du jeu.

Juste à temps pour que je ne veuille plus jamais jouer à ce jeu de ma vie. Je monte un tel sommet depuis ma victoire et ça fait 12 heures plus tard. C’est incroyable. Un voyage que j’ai sporadiquement traversé depuis la fin du lycée. Le film de fin de Cyclomaniacs 2 a une image fixe qui dit cela.

Trois heures? LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL

Je remercie juste Dieu de ne pas avoir fait un autre Cyclo…

OH VENEZ!