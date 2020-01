“Il nous facilite la vie”

Avec quatre des cinq partants réguliers blessés lundi, Lonzo Ball a été placé dans un rôle inconnu en tant que leader à Détroit. Bien qu’il n’ait pas été particulièrement efficace la nuit, il a embrassé le rôle alors que la Nouvelle-Orléans a remporté une victoire en prolongation sur les Pistons,

Jahlil Okafor a été particulièrement gros dans la victoire, terminant avec 25 points et 14 rebonds dans la victoire. Au cours de son interview sur le terrain après le match, Okafor a noté à quel point Ball était important la nuit et à quel point il était important cette saison.

“C’était incroyable. Il est si facile de jouer avec. C’est un si bon joueur. Il facilite la vie de tout le monde. Nous sommes très chanceux de l’avoir. “

Ball a joué 46 minutes dans la nuit, un sommet en carrière en minutes jouées dans un match. Ses 23 tirs étaient un sommet d’équipe dans la nuit. De même, ses 131 touches étaient de loin le plus grand nombre de joueurs du jeu.

Plus que de simples statistiques, les Pélicans avaient besoin de Ball comme initiateur offensif. Ball a joué les 9h31 finales du quatrième quart et était vital. En 2:29, il n’a pas joué pour commencer le quart, l’offensive n’a pas réussi à marquer et a dilapidé une grosse avance.

C’était un signe de développement de Ball alors qu’il poursuit sa progression en tant que meneur de la NBA. Ball a contrôlé le match malgré le fait qu’il n’avait pas marqué au quatrième quart et a aidé les Pélicans à remporter une grosse victoire.

