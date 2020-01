“Il n’y a pas de mots pour décrire notre douleur”

La veuve de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, a pris la parole ce mercredi pour la première fois après le tragique accident qui a mis fin à la vie de son mari et de l’une de ses filles dans une publication dans laquelle elle a déclaré, au nom de la famille, que “Il n’y a pas assez de mots pour décrire” la douleur qu’ils ressentent.

“Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Cela me réconforte de savoir que Kobe et Gigi savaient qu’ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours “, a écrit Vanessa dans un post Instagram qui accompagnait une photo de famille.

Dans son écriture, la veuve a remercié les “millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour” pendant un certain temps, il l’a décrit comme “horrible”.

“Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin”il a assuré.

Mots très sincères

“Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari bien-aimé, Kobe, l’incroyable père de nos enfants, a déclaré Vanessa; et ma belle et douce Gianna, une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une incroyable sœur de Natalia, Bianka et Capri. “

Vanessa a également annoncé la création d’un fonds pour aider les autres familles touchées pour l’accident d’hélicoptère qui a fait neuf morts au total.

“Nous sommes également dévastés par les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement sa douleur “, a-t-il déclaré.

En outre, La femme de l’athlète a changé sa photo de profil sur le réseau social pour un instantané dans lequel Kobe et sa fille câlin.

Une partie de la communauté latino

Nom complet Vanessa Marie Cornejo, fille d’une mère célibataire mexicaine, est très chère à la communauté latino-américaine, tellement que Bryant a appris l’espagnol avec elle et l’une de ses dernières interviews était dans cette langue, dans laquelle il a exprimé son amour pour tout le latin.

Il a semblé indiquer avec son corps lorsqu’on lui a demandé son lien avec la culture hispanique: “Ma femme est mexicaine. Mes filles sont mexicaines”, a-t-il déclaré.

La romance de Vanessa avec Kobe a commencé quand il avait 20 ans et elle 17, moment auquel ils se sont rencontrés lors de l’enregistrement d’une vidéo dans laquelle la jeune femme travaillait comme mannequin.

Bien que le couple ait souvent été photographié lors de rassemblements sociaux, de tapis rouges et d’activités philanthropiques, Vanessa Bryant a rarement fait des déclarations.

