Les Boston Celtics n’ont fait aucun mouvement à la date limite du commerce de la NBA 2020, et cela a laissé beaucoup de fans se gratter la tête.

Avec trois sélections entrantes au premier tour et pas assez de créneaux horaires pour les aligner, un banc trop vert pour contribuer à la saison régulière (peu importe les séries éliminatoires), un besoin de marquer au banc et des aspirations pour une course en séries éliminatoires, il semblait presque certain de Boston ferait une sorte de mouvement.

Mais quand l’horloge a sonné à 15 heures le 6 février, les 17 joueurs de l’alignement des Celtics sont restés avec l’équipe, et l’honcho en chef Danny Ainge a tenu à apparaître sur NBC Sports Boston pour expliquer pourquoi.

Ainge a déclaré (gracieuseté de John Karalis de MassLive): “Nous n’avons pas eu de bonnes affaires.”

“Nous avons eu beaucoup de conversations au cours des deux dernières semaines, il n’y avait tout simplement aucun accord qui, selon nous, nous améliorerait”, a-t-il ajouté, et honnêtement, il n’y avait aucun accord réaliste à faire qui aurait été un slam-dunk pour changer le plafond probable des éliminatoires de l’équipe.

Mais qu’en est-il de tous ces choix entrants?

Ils peuvent être combinés pour échanger ou sortir du repêchage de la NBA 2020, vendus contre de l’argent ou échangés contre des joueurs, et même si Boston les a tous utilisés, ils auraient jusqu’à la fin de l’intersaison pour amener leur équipe au niveau requis 17 joueurs.

Après la fin de la saison régulière, la taille de l’alignement autorisée passe de 17 (y compris les joueurs bidirectionnels) à 20 joueurs, et les recrues entrantes ne peuvent pas être signées avant le début de la nouvelle saison, ce qui signifie que les Celtics auront de l’espace jusqu’à ce qu’ils décident de le faire – et ils auront jusqu’à fin octobre pour décider.

Boston était notamment lié à l’attaquant des Wizards de Washington, Davis Bertans, dont le prix demandé de deux choix de première ronde était trop pour les Celtics. Mais son rôle pourrait avoir considérablement changé pour Boston, un fait auquel Ainge faisait peut-être allusion.

«Souvent, les gens veulent que nous obtenions un premier ou un deuxième meilleur joueur dans une autre équipe et en acquérant ce joueur, cela pourrait coûter très cher … Ce joueur viendra dans notre équipe et … n’obtiendra pas le même rôle et il ne sera pas capable de jouer avec la même liberté et obtenir le même nombre de tirs et obtenir le même nombre de minutes. “

Le mélange délicat de contrats très bas et très élevés pour leurs joueurs a également présenté un obstacle considérable pour les Celtics, ce qui a rendu la conclusion d’un accord impossible à la fin même si plusieurs équipes étaient intéressées à obtenir ces actifs de projet légèrement superflus.

L’équipe examinera désormais le marché du rachat avant la date limite du 1er mars pour que les joueurs rejoignant l’équipe via cette voie soient admissibles aux éliminatoires, et à vrai dire, cela ne semble pas déranger beaucoup le président des opérations de basket-ball de Boston.

“Je me sens bien où nous en sommes aujourd’hui et que nous n’avons conclu aucun accord qui aurait pu être tentant”, a-t-il ajouté.

Comme le vieil alezan, les meilleurs coups que vous faites sont parfois ceux que vous ne faites pas, après tout.

