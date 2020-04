“Il rend tout le monde meilleur autour de lui”

L’ancien grand homme d’Oklahoma City, Enes Kanter, ne tarit pas d’éloges sur les qualités de l’ancien joueur par excellence de la NBA, Russell Westbrook, en tant que coéquipier.

Kanter joue pour les Celtics de Boston au cours de la saison 2019-20, tandis que Westbrook, bien sûr, a été échangé la dernière intersaison avec les Rockets de Houston. Mais ils ont clairement formé un lien en jouant des parties de trois saisons ensemble (2014-15 à 2016-2017) avec le Thunder.

En août dernier, Kanter a qualifié Westbrook de «meilleur joueur» et de «meilleur coéquipier» avec lequel il avait jamais joué. Ce sont des éloges, étant donné que Kanter a également joué avec Kevin Durant et Damian Lillard.

Mardi, lors d’une session Instagram Live avec ClutchPoints, Kanter a doublé cette évaluation de Westbrook. Il a dit:

Russell, mec, il est une personne spéciale, sur et en dehors du terrain. Je sais que les gens peuvent être durs avec lui parfois, mais c’est une personne incroyable et un personnage incroyable. Les gens ne voient tout simplement pas le Russell que ses coéquipiers voient. Les gens disent toujours “Oh, c’est si difficile de jouer avec lui et tout.” Non. Il se fait mieux et il rend tous les autres meilleurs autour de lui.

Ce mec, il a tellement d’avantage en lui. Il fera tout pour gagner. Pour lui, c’est comme aller à la guerre. Il ne peut parler à aucun joueur contre lequel il joue. Il ne peut pas les regarder. Il veut sortir et les détruire.

Mais en même temps, ce mec est comme… il mange des oursons gommeux, il boit Snapple dans l’avion, il joue 2K. C’est un mec très froid. Il est en fait un plaisantin. Il fait beaucoup de blagues, rit beaucoup, mais les gens ne voient pas ce côté de Russ. Mais ses coéquipiers le voient.

Kanter est en moyenne de 8,2 points (56,6% FG) et 7,7 rebonds en 17,5 minutes par match cette saison avec les Celtics (43-21).

À sa première saison avec les Rockets (40-24), Westbrook, 31 ans, affiche en moyenne 27,5 points, 8,0 rebonds et 7,0 passes décisives.

