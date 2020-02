«Il s’agit de mobiliser et d’aider mon équipe»

Le pivot espagnol Willy Hernangómez il joue sa quatrième saison en tant que professionnel dans la NBA, la deuxième et demie avec les Hornets de Charlotte, et est conscient que est toujours en apprentissage qui doit s’assimiler pour grandir et devenir un meilleur joueur.

02/06/2020

EFE

La chose la plus importante pour Willy est qu’avec chaque occasion qu’il a, il aime avec ses coéquipiers s’entraîner et être là: “Comme vous ne savez jamais ce qui peut arriver en NBA parce que chaque jour est quelque chose de nouveau, alors il s’agit de profiter et surtout d’aider mon équipe à gagner des matchs“, a-t-il souligné.” Nous sommes une équipe très jeune et nous sommes donc en pleine évolution et nous pouvons donc perdre des matchs qui, lorsque nous avons de l’expérience et de la maturité, seront certainement des victoires. “

Willy est plus heureux car lors des derniers matchs, il a joué plus de minutes et contribue à ajouter de la confiance: “La vérité est que c’est un peu plus heureux pour ces minutes”, a admis Willy. “En fin de compte, nous sommes ici pour jouer au basket et bien sûr j’ai l’épine Je veux gagner des jeux, mais c’est un processus d’apprentissage, de travail et à la fin, nous faisons du bon travail en équipe et les triomphes viendront “, a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid.

Le pivot est clair que l’avenir, à court terme, des joueurs de la NBA peut varier en peu de temps et croit à saisir l’instant: “Comme je l’ai dit vous ne savez jamais où vous pouvez être dans la meilleure ligue du monde, la chose importante à apprécier chaque jour. “

Il sait qu’il peut être échangé mais il n’a pas peur de ça, il veut jouer des matchs en championnat quelle que soit l’équipe: “Mais s’ils me changent quelque part je devrai m’adapter et continuer à jouer car au final je suis là pour jouer au basket.

Ayant Michael Jordan en tant que propriétaire de l’équipe est quelque chose qui a toujours été un élément important de motivation et de satisfaction pour le joueur international espagnol: “Venez nous voir à l’entraînement, un message texte que nous échangeons, mais toujours encourageant, soutenant, une personne très proche de l’équipe, et comme toujours très reconnaissant car pour moi, cela a toujours été une fierté que votre patron soit Michael Jordan et le voir assis avec nous la vérité est quelque chose qui impressionne et un plaisir de recevoir et d’assimiler tous les conseils qu’il nous donne et nous enseigne chaque semaine quand il arrive à la formation “, a déclaré Willy.

