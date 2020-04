De son propre aveu, Aaron Brooks ne s’attendait pas à être un coéquipier de LaMelo Ball ni à profiter de l’expérience. Mais Brooks a admis qu’il était agréablement surpris par son expérience avec Ball lors de leur poignée de matchs avec les Hawks d’Illawarra.

Brooks a récemment détaillé ce que c’était que d’être un coéquipier de Ball’s dans une interview avec TMZSports.

«Juste un enfant ordinaire, mec. Je ne sais pas comment il s’adapte si bien. Je sais qu’à 18 ans, si je devais passer par tout ça, ce serait un peu écrasant pour moi. Mais je pense que depuis qu’il est enfant, il est en quelque sorte passé par là. Cela ne le met pas du tout en phase. C’est une sorte de style de vie pour lui. En fait, il s’en sort très bien. Bravo à lui et à son équipe et à ce qu’ils ont fait. “

Bien que Brooks ait été surpris par Ball hors du terrain, il a également été impressionné par sa volonté d’apprendre sur le terrain et le type de coéquipier qu’il était pendant la saison.

«C’est un très bon gars. Juste un très bon coéquipier. Sympathique, facile à vivre. J’essaie toujours d’apprendre. Vraiment humide derrière les oreilles. C’est bien d’avoir, en tant que jeune homme de 18 ans, quelqu’un qui est prêt à apprendre. “

Après avoir passé la saison avec lui, même abrégé, Brooks attend de grandes choses de Ball à l’avenir.

«Je sais qu’il a encore beaucoup à faire. Je sais qu’il va être bon parce qu’il veut être bon. Il veut être génial. Je suis juste excité pour lui de commencer et j’espère qu’il atterrira dans un bon endroit qui l’aidera à se développer. “

Brooks a certainement vu et côtoyé suffisamment de joueurs de la NBA, jeunes et vieux, pour avoir une vision bien informée du talent de Ball et savoir s’il peut le faire en NBA. Brooks a passé 10 saisons en NBA et a joué avec des équipes talentueuses pendant cette période, principalement à Houston.

