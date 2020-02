Il y a 25 ans, le spectacle de Kevin Garnett électrifiait Chicago – The Athletic

L’un des grands débats sportifs de Chicago tourne autour d’un basketteur qui a grandi à Mauldin, S.C.

Quand il s’agit de débattre de l’endroit où le talent de basket-ball a été produit, vous ne trouverez pas beaucoup de Chicagoans bougeant de leur loyauté.

Pour chaque légende du basket-ball de ville que vous mentionnez de New York ou de Los Angeles, vous obtiendrez une liste complète de joueurs de Chicago rejetés sur vous. Mark Aguirre, Isiah Thomas, Terry Cummings, Tim Hardaway, Quentin Richardson, Ronnie Fields, Ben Wilson, Marcus Liberty, Derrick Rose, Patrick Beverley, Anthony Davis, Jabari Parker, Jahlil Okafor, Evan Turner, Sherron Collins, Cliff Alexander. La liste se rallonge de plus en plus.

Ce qui nous amène à Kevin Garnett, ce joueur de Caroline du Sud. Certaines personnes sont déchirées quant à savoir si Chicago peut réclamer Garnett, 15 fois NBA All-Star et unique champion NBA. Il n’a pas grandi à Chicago et a passé une seule saison à jouer dans la ville. En revanche, ce fut une année qui a laissé un impact inoubliable …

