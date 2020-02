Stephen Curry Il offrira à nouveau son meilleur basket à tous les fans de la NBA dans un match qui passerait inaperçu sans son retour. Ce sera le 1er mars dans le duel entre Golden State Warriors et Phoenix Suns et, fait intéressant, il sera produit à la maison. Ceux de l’Arizona retrouveront une équipe qui cherche à graisser les machines pour la prochaine saison et dans laquelle la base tentera d’être en harmonie avec leurs coéquipiers.

.