Il y a un nouveau shérif au Texas: Luka Doncic détruit les Spurs

Agression de Dallas Mavericks au AT&T Center avec un Luka Doncic impérial qui, seulement, a réussi à maîtriser certains San Antonio Spurs qui, malgré sa pire saison en deux décennies, continuent de se battre à chaque match pour continuer à rêver des éliminatoires. Le jeune génie slovène a signé un autre triple-double pour que son équipe continue de se battre pour les quatre premières places de la Conférence Ouest.

Ce sont les chiffres de Luka Doncic dans le derby texan: 26 points (10 sur 25 en tirs sur le terrain et 3 sur 11 en triplets), 10 rebonds et 14 passes en 37 minutes de jeu. Le meilleur buteur du match a été son partenaire Kristaps Porzingis, qui a signé l’un de ses meilleurs matchs de la saison et a terminé avec 28 points (8 sur 14 dans les tirs au champ) et 12 rebonds. Tim Hardaway Jr. a contribué 17 unités et Dorian Finney-Smith est partie jusqu’à 14.

Dans les Spurs, le grand effort de DeMar DeRozan a été inutile, ce qui s’est terminé avec 27 points. Marco Belinelli a fourni 14 unités de la banque.

Ce triomphe maintient le Mavs septième de l’Ouest, bien qu’il ne soit plus qu’à un demi-match de l’Oklahoma City Thunder et de l’Utah Jazz. Une belle fin de saison est tentée pour élucider les positions de la saison Ouest.

Les Spurs, quant à eux, occupent la 12e position de la Conférence, et sont à 3,5 matchs de la huitième place des Grizzlies de Memphis. Ils continuent avec des options claires en séries éliminatoires, bien qu’ils soient actuellement en mauvais état (7 matchs perdus depuis les 10 derniers).

