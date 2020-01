Il y a une émission télévisée de redémarrage “Mighty Ducks”, et Emilio Estevez est de retour

Les Mighty Ducks reviendront bientôt sur nos écrans, et c’est la dose de nostalgie saine dont nous avons besoin pendant ces temps difficiles. Selon un rapport de Discussing Film, une série de redémarrages prévoit maintenant de lancer le prochain service de streaming de Disney, Disney Plus.

Les rumeurs sur la possibilité d’une nouvelle série remontaient au début de 2018. Un rapport du Hollywood Reporter, à l’époque, n’indiquait pas si nous verrions une nouvelle version moderne de l’histoire – ou un retour au classique des années 90.

Vendredi, il a été annoncé qu’Estevez serait de retour et reprenait son rôle d’entraîneur Bombay.

Le spectacle pouvait emprunter deux itinéraires majeurs:

C’est un redémarrage complet des lieux avec un nouveau Gordon Bombay.

Il continue l’histoire, refondant Emilio Estevez dans le rôle.

Il y avait des avantages et des inconvénients aux deux idées. Le premier serait intéressant de voir The Mighty Ducks retravaillé avec un nouveau casting de personnages, mais le second a cet angle de nostalgie. Ça pourrait être vraiment cool, à condition que le spectacle ne soit pas nul comme Fuller House.

Ce qui rend cela si excitant, c’est que la plupart des acteurs originaux agissent toujours, et en dehors de Joshua Jackson (actuellement dans The Affair de Showtime) et Elden Henson (Daredevil), il ne serait pas trop difficile de rassembler le gang. Estevez a récemment travaillé sur son film indépendant The Public, qu’il a écrit, réalisé et joué dans – mais en dehors de cela n’a pas eu un rôle majeur depuis 2012.

En ce qui concerne la dramatique sportive du début des années 90, The Sandlot et The Mighty Ducks sont les seuls. La plupart des gens les aiment tous les deux, mais vous avez tendance à tomber dans un camp ou dans un autre. J’ai toujours aimé The Mighty Ducks, où j’ai appris l’importance du travail acharné, en croyant toujours en soi, et qu’un Knucklepuck est totalement imparable.

Le projet TV en est encore à ses débuts, mais bon Dieu, nous sommes ravis.