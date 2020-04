Il y avait une pression pour être le coéquipier de Michael Jordan

Alors que le documentaire “The Last Dance” débute dimanche soir, l’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, aura une perspective différente de la plupart des téléspectateurs: il se verra aux côtés de Michael Jordan.

Kerr, qui a joué pour les Chicago Bulls pendant cinq saisons, était avec la dynastie pour son deuxième triplé.

Jouer avec Michael Jordan a exercé plus de pression que Kerr n’avait ressenti de quiconque.

“Il y avait une pression qui l’accompagnait lorsque vous étiez son coéquipier, je n’avais jamais ressenti de quiconque”, a déclaré Kerr lors d’une conférence téléphonique, selon USA TODAY.

«Ce fut un excellent test. Il fallait intensifier et concourir et performer tous les jours. »

Kerr a déjà ressenti ce que c’était de la manière la plus physique. Jordan l’a frappé au visage pendant le camp d’entraînement de 1995.

Kerr a rappelé l’incident du Dan Patrick Show en 2012, sur lequel NBC a écrit:

«Je devais me lever et revenir sur lui, je pense que j’ai gagné un peu de respect. Mais nous avons une excellente relation depuis… tu dois le prouver et puis une fois que tu le prouves, tu vas bien. “