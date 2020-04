Illawarra Hawks achète dans le doute pour LaMelo Ball, Jermaine Jackson

Des signaux mitigés provenant de LaMelo Ball et Jermaine Jackson et de la National Basketball League (NBL) jeudi ont semé la confusion sur l’avenir de la franchise des Illawarra Hawks. Après que Jackson ait déclaré à Jonathan Givony d’ESPN que leur achat des Hawks était une affaire conclue, la NBL a réfuté cela avec une déclaration indiquant le contraire.

Vendredi, les origines de ce qui a conduit à ces signaux mitigés et la position de Ball et Jackson en ce qui concerne l’achat de la franchise ont été découvertes. Olgun Uluc de Fox Sports Australia est allé au fond de la confusion en cherchant un autre membre du consortium Ball et Jackson se joignaient aux hommes d’affaires d’Illawarra Tory Lavalle.

Une mauvaise communication entre Lavalle et Jackson and Ball a conduit ce dernier duo à avoir l’impression d’avoir finalisé l’achat de la franchise. Lavalle a reconnu l’erreur dans un communiqué de presse vendredi.

«Dans le but de maintenir une équipe NBL dans l’Illawarra, afin de promouvoir les options disponibles, LaMelo Ball et Jermaine Jackson ont exprimé leur intérêt à former un consortium pour éventuellement reprendre la licence des Hawks. LaMelo et Jermaine ont beaucoup apprécié leur séjour ici au Hawks et dans l’Illawarra. Cette expérience les a amenés à accepter, en principe, de m’engager avec moi si une possibilité de licence dans l’Illawarra se présentait à nous.

«Hier, des médias ont rapporté que LaMelo et Jermaine avaient pris le contrôle des Hawks. Malheureusement, ces rapports étaient dus à la façon dont j’ai communiqué avec LaMelo et Jermaine. Il y avait un malentendu qu’un accord avait été conclu. Pour cela, je m’excuse sans réserve auprès de LaMelo et Jermaine. »

Bien que l’achat ne soit pas officiel et ne semble pas imminent, Ball, Jackson et Lavalle ont toujours l’intention de conclure un accord pour la franchise. Lavalle a continué de le dire dans sa déclaration:

«Cependant, je peux assurer l’Illawarra, les soutiens des Hawks et la communauté générale du basket-ball qu’un consortium auquel je participe, LaMelo Ball et Jermaine Jackson, reste très intéressé à discuter des possibilités et des opportunités futures de conserver une équipe dans l’Illawarra. Ces discussions se poursuivent.

«Notre seul intérêt et notre seule motivation est d’assurer l’avenir à long terme des Illawarra Hawks et que l’équipe soit basée ici même dans l’Illawarra.»

Cette libération de Lavalle est venue dans la foulée de la mise sous administration volontaire d’Illawarra. Cette décision permettrait à la ligue de présenter des offres de prétendants comme Ball, Jackson et Lavalle, entre autres.

Mais compte tenu de la déclaration de la ligue de vendredi et de la déclaration de Lavalle, il est clair que l’achat des Hawks n’est ni conclu ni imminent. La NBL accueillera clairement les offres sur la franchise et déterminera le meilleur propriétaire ou les futurs propriétaires.

