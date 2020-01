Ils confirment qu’il y a neuf morts découverts dans l’hélicoptère

De nouvelles informations continuent de venir sur l’accident tragique qui a mis fin à la vie de la légende de la NBA et du sport de Kobe Bryant. Lors d’une conférence de presse d’urgence tenue dans la ville de Los Angeles, en Californie, le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré que il y a eu neuf morts découverts à l’intérieur de l’hélicoptère. Quelque chose qui jusqu’à présent n’avait pas été précisé, car il y avait cinq victimes qui auraient quitté l’événement tragique.

Apparemment, il y a huit occupants plus le pilote, mais il a refusé de donner des informations sur l’identité du défunt, donc la mort du basketteur n’a pas pu être officialisée et sa fille et le reste des passagers.

«Nous continuons à travailler et à enquêter et jusqu’à ce que nous procédions à l’identification, nous ne pourrons pas donner de noms, nous devons respecter les familles», a commenté Villanueva. Pour sa part, le chef des pompiers de la ville californienne, Daryl Osby, a commenté que «nous sommes arrivés sur le lieu de l’événement avec les services médicaux au cas où nous trouverions des survivants, mais nous avons rencontré un hélicoptère brisé et tous les occupants morts& rdquor;.

