“Ils ont un lien très spécial”

Depuis les débuts de Zion Williamson à la mi-janvier, aucun joueur n’excelle plus sur le terrain que Lonzo Ball. La chimie entre les deux joueurs a déjà été souvent discutée et très bien exposée avec leurs connexions répétées à longue distance.

Compte tenu du peu de jeux joués avec les deux, c’est le signe d’une connexion vraiment spéciale qu’ils ont pu s’adapter les uns aux autres à la volée si rapidement. Non seulement il a attiré l’attention des fans mais aussi du vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Pélicans, David Griffin.

Samedi, Griffin a participé à l’émission sociale Pelicans Playback tout en regardant la victoire de la Nouvelle-Orléans contre les Nuggets le jour de Noël et a dit ceci sur Ball et Williamson.

«Une grande partie de cela est la chimie que vous voyez avec Lonzo et Zion. Ils ont une connexion spéciale. Je pense que Nicolo Melli obtenant plus de minutes, et qu’il commence à devenir un élément clé de la rotation a également été essentiel. Ces trois gars fonctionnent incroyablement bien en tant qu’unité. Zion nous donne un autre joueur qui peut créer une poussée verticale dans l’offensive, et Lonzo peut séparer les défenses avec son passage. »

Ball et Williamson continuent d’avoir l’une des cotes nettes les plus élevées de la ligue depuis les débuts de ce dernier. Des duos qui ont joué au moins 400 minutes ensemble depuis le 22 janvier, Ball et Williamson sont quatrièmes au classement net avec 15,2, deux des trois paires devant eux étant des pélicans.

Élargi à trois joueurs pour inclure Nicolo Melli et la cote n’est pas aussi voyante mais reste positive à 2,6. Le trio a excellé ensemble au cours des près de deux derniers mois de la saison et a préparé les Pélicans à une superbe descente aux éliminatoires qui peuvent ou non encore se produire.

