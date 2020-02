Ils rendent hommage dans la NBA All-Star à Kobe Bryant

Le spectacle de NBA All-Star eu un moment mélancolique avant son début, car la ligue a rappelé la mort du commissaire de la ligue David Stern et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de Los Angeles Lakerscomme c’était Kobe Bryant.

Dans le premier cas, les deux équipes Giannis à partir de LeBron sauté à United Center of Chicago pour se former autour de la cour et écouter les paroles de Earvin «Magic & rdquor; Johnson, où il a d’abord remercié tout le soutien qu’il avait de Stern lorsqu’il a annoncé qu’il était séropositif, puis a continué avec l’héritage laissé par Kobe.

“Nous n’avons jamais vu un joueur comme Kobe Bryant. 81 points dans un match, 60 dans le dernier, cinq anneaux NBA. Mais ce qui me rend fier quand je pense à Kobe, c’est que des millions de personnes à Los Angeles n’ont pas de maison et Kobe a toujours aidé les maisons et les salles à manger. En outre, sa passion pour être un grand père et mari s’est démarquée& rdquor ;, a commenté, notant qu’à la fin huit secondes de silence ont été gardées.

Par la suite, le chanteur Jennifer Hudson Il a réalisé une grande performance, où une vidéo a été placée en souvenir de Kobe, de sa fille Gianna et des sept autres tués dans l’accident d’hélicoptère le 26 janvier.

Il ne faut pas oublier que le Le prix MVP du All-Star Game de cette édition sera appelé Kobe Bryantet les deux équipes ils porteront 24 et 2 dans leurs maillots, en hommage au quintuple vainqueur de la NBA et à sa fille.

