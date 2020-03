Iman Shumpert partage l’histoire hilarante de Kobe Bryant contre Knicks

La saison 2019-2020 de la NBA a été difficile, car le commissaire Adam Silver et la société ont dû jusqu’à présent résoudre plusieurs problèmes différents.

Tout d’abord, la ligue a dû faire face au directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, et à son tweet qui a provoqué un incident international avec la Chine qui a déjà coûté des millions de dollars à la ligue. Le monde du basket-ball a ensuite dû faire face à la mort de l’ancien commissaire David Stern et de Kobe Bryant.

Maintenant, la NBA est actuellement au milieu d’une suspension de saison alors que le monde traite du coronavirus. Le virus a provoqué une panique et une peur généralisées et la ligue et le reste du monde du sport ont cessé leurs activités afin de lutter contre sa propagation.

Bien que ce soient des moments difficiles pour d’innombrables personnes, il y a encore des choses que les fans peuvent regarder pour leur apporter un soulagement momentané. Par exemple, dans une apparition sur Ebro le matin, Iman Shumpert a partagé l’une de ses expériences en gardant Bryant alors qu’il était membre des Knicks de New York:

Bryant était célèbre pour avoir tenté de rentrer dans la tête de son défenseur et cela semble être l’une de ces occasions alors qu’il a complètement submergé Shumpert au quatrième trimestre. Shumpert s’est bâti une réputation sur le dos de la défense car il a une bonne taille et une bonne force, mais Bryant a gagné sa vie en incendiant les joueurs adverses et ce n’était pas différent.

Il est difficile de croire que cela fait plus d’un mois que le tragique accident de Bryant a coûté la vie, sa fille Gianna Bryant et sept autres personnes.

Cependant, des histoires comme Shumpert aident à garder son héritage vivant. Pour beaucoup, Bryant a été une source d’inspiration et son travail sur le terrain de basket a laissé un impact durable sur ceux qui l’ont regardé de près et de loin et on se souviendra toujours de tout ce qu’il a fait pour le basket-ball.