Immanuel Quickley résout les plus gros problèmes du basket-ball du Kentucky

Le Kentucky a toujours su qu’il voulait Emmanuel Quickley. Les Wildcats sont devenus le premier programme d’élite à offrir une bourse à la garde 6’3 du Maryland alors qu’il faisait son ascension initiale dans le classement de recrutement des classes au début de sa première année de lycée.

Quickley a réfléchi à l’offre alors qu’il s’envolait pour l’Égypte à l’été 2017 pour jouer pour John Calipari lors de la Coupe du monde FIBA ​​U19 avec USA Basketball. Bien que l’équipe finisse par être contrariée par R.J. Barrett et le Canada en demi-finale du tournoi, Quickley savait qu’il avait de solides relations avec son entraîneur-chef. Il s’engagerait dans le Kentucky peu après son retour à la maison, donnant aux Wildcats leur premier engagement dans la classe 2018.

À l’époque, le Kentucky était toujours en difficulté après Barrett et Zion Williamson sur la piste du recrutement. Ils finiraient avec Tyler Herro, Keldon Johnson et E.J. Montgomery à la place. En tant que recrue consensuelle cinq étoiles et All-American de McDonald’s, Quickley semblait sur le point d’hériter du poste de garde de point de départ de l’équipe de Shai Gilgeous-Alexander en tant que véritable recrue, espérant suivre le même chemin vers la NBA que tant de gardes du Kentucky avaient empruntés auparavant. lui. Le seul problème était que Calipari n’avait pas encore fini de construire sa liste.

Quelques mois seulement avant le début de la saison, une autre recrue du meneur de jeu cinq étoiles, Ashton Hagans, a annoncé qu’il contournait sa dernière année de lycée pour rejoindre les Wildcats immédiatement. Le point de départ de Quickley était parti comme ça. Hagans et Herro s’établiraient comme zone arrière de départ du Kentucky d’ici décembre, reléguant Quickely à un rôle de banc où il n’a jamais vraiment trouvé son équilibre. Il a terminé sa première année avec une moyenne de seulement 5,2 points par match.

Si Quickley a remis en question sa place à Lexington au début de sa deuxième saison, il ne l’a jamais montré publiquement. Avec le retour de Hagans et l’entrée d’un autre garde d’élite à Tyrese Maxey, Quickley savait qu’il n’allait pas avoir le rôle de meneur à plein temps qu’il avait préparé toute sa vie.

Le Kentucky avait besoin de lui. Il fallait qu’il soit plus un marqueur qu’un facilitateur. Plus que tout, il avait besoin de lui pour espacer le sol et faire tomber les tirs extérieurs.

Au lieu de bouder ou de transférer, Quickley a embrassé son rôle. Cela aurait pu sauver la saison du Kentucky. Alors que le calendrier se prépare à passer au mois de mars, Quickley n’est pas seulement le meilleur buteur du Kentucky – il est également le favori du joueur SEC de l’année. Dans le processus, les améliorations qu’il a apportées à son jeu ont directement résolu les plus gros problèmes des Wildcats.

Il n’y a pas si longtemps, Quickley se sentait comme une réflexion après coup au Kentucky. Maintenant, personne autour des programmes ne veut penser à où ils seraient sans lui.

Quickley est en larmes depuis deux mois

Ce n’est pas un hasard si l’émergence de Quickley en tant que meneur du Kentucky a coïncidé avec l’équipe jouant son meilleur basket de la saison. Comme les Wildcats ont remporté sept matchs de suite et 11 de leurs 12 derniers matchs, c’est Quickley qui porte l’offensive et offre à l’équipe l’option de score de périmètre dont elle avait désespérément besoin.

Au cours de ses 10 derniers matchs, Quickley a une moyenne de 20,6 points par match sur 47,4% des tirs à trois points tout en effectuant 91% de ses lancers francs (sur 6,9 tentatives par match). Samedi, il a marqué 22 de ses 26 points en seconde période pour aider les Wildcats à battre la Floride.

Quickley était encore meilleur deux jours plus tard, perdant 30 points sur Texas A&M qui incluait 8 tirs sur 12 dans une plage de trois points:

Quickley est maintenant à environ 60 pour cent de tir réel sur la saison tout en arborant un taux d’utilisation de 23,3. C’est une efficacité remarquable pour un joueur qui a eu du mal à trouver ou à créer ses propres opportunités en tant que recrue. Cette année, Quickley pense moins et joue plus instinctivement. Il doit tout à ses progrès majeurs en tant que tireur.

Après avoir frappé 34,5% des 87 threes qu’il a tentés en première année, Quickley réussit maintenant 43% de ses 133 tentatives (et compte), s’épanouissant dans un jeu de tir à déclenchement rapide à partir d’une gamme de trois points qui combine volume et précision. Il a renforcé un profil offensif qui semble maintenant aussi impressionnant que tout au basket-ball universitaire cette saison.

Emmanuel Quickley en deuxième année

Jouer



Possessions



% de temps



Centile



Classe













Jouer



Possessions



% de temps



Centile



Classe















Repérer



152



39



83



Excellent











Transition



75



19,2



83



Excellent











Hors écran



47



12,1



48



Moyenne











Gestionnaire Pick and Roll



29



7.4



81



très bien











Isolement



23



5,9



98



Excellent











Remise



13



3.3



87



Excellent











Divers



34



8.7



100



Excellent

Quickley marque dans le 93e centile dans toutes les possessions demi-terrain. Il a été incroyable à la fin du chronomètre des tirs, marquant au 89e centile avec moins de quatre secondes à jouer. Il a également excellé dans le tir au dribble, se classant au 98e centile sur 26 possessions. Ses notes de flotteur sont également «très bonnes».

Le facteur en est que Quickley est également génial depuis la ligne de faute, et il n’y a tout simplement pas de trous dans son profil de tir. Calipari et Kentucky pensaient qu’il pouvait être un tireur capable. Est-ce que quelqu’un pensait qu’il pouvait tirer comme ça?

Le développement de Quickley a résolu les plus grands problèmes du Kentucky

Vous n’allez pas le croire, mais l’équipe actuelle du Kentucky n’est pas une excellente équipe de tir extérieur. Dans ce qui semble être un problème annuel sous Calipari, les Wildcats ont de nouveau du mal à battre les défenses du périmètre.

À l’heure actuelle, le Kentucky se classe n ° 348 en DI en pourcentage de tentatives de placement sur terrain qui proviennent d’une fourchette de trois points (26,9%). Le Kentucky obtient moins de 21% de ses points sur trois points, par KenPom. Lorsque les Wildcats tirent de loin, les tirs se font dans 33,7% des cas.

Imaginez à quel point ce serait mauvais sans Quickley?

Le Kentucky a un animateur qualifié à Hagans et un gardien qui peut briser la défense et faire un peu de tout à Maxey. Ce qui leur manquait, c’est une menace ponctuelle du ballon et quelqu’un qui peut attaquer à la rigueur lorsque leurs actions principales échouent. C’est exactement ce que Quickley leur a donné.

C’est loin d’être la meilleure équipe de Calipari, mais ils pourraient quand même faire du bruit

Le Kentucky a un dossier étincelant de 23-5, mais les modèles statistiques ne sont pas aussi impressionnés que les électeurs humains dans les sondages. Le Kentucky n’est que n ° 27 dans le classement d’efficacité de KenPom contre n ° 8 dans le sondage AP.

À l’heure actuelle, le Kentucky se classe n ° 29 en efficacité offensive et n ° 41 en efficacité défensive. Ce sont les notes les plus basses à chaque extrémité du programme depuis 2013, la campagne menée par Nerlens Noel qui a vu les Wildcats rater le tournoi NCAA après que leur centre étoile s’est effondré avec une blessure au genou. Calipari a des projets pour accomplir des choses beaucoup plus grandes cette année, et ce n’est possible qu’en raison de la percée tardive de Quickley.

Il ne s’agit pas seulement de tirer où Quickley s’est amélioré: Calipari l’a félicité pour s’être amélioré sur la défensive et pour avoir trouvé son chemin vers la jante plus souvent. Comme P.J. Washington il y a un an, les espoirs du Kentucky reposent sur un étudiant en deuxième année qui a fait des progrès significatifs après une campagne de première année décevante.

En ce moment, on a l’impression que le Kentucky ira aussi loin que Quickley peut les emmener. C’est une histoire beaucoup plus heureuse que quiconque aurait pu le penser il y a un an.