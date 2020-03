Impact de la suspension du coronavirus sur l’OKC Thunder

Il y a de l’espoir qu’à un moment donné, la NBA reprendra la saison 2019-2020, bien que, avec la nouvelle recommandation que le CDC a prononcée dimanche soir, il semble que le plus tôt que la ligue pourrait reprendre ses activités serait le milieu de Mai, certains rapports indiquant qu’il est plus probable que ce soit mi-juin.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour le Thunder d’Oklahoma City, qui était l’une, sinon l’histoire de bien-être de la NBA avant le report actuel?

Avant son match contre l’Utah Jazz le 11 mars, le Thunder avait remporté trois matchs de suite et s’était hissé à la cinquième place du classement de la Conférence Ouest.

Il convient de mentionner que Royce Young d’ESPN a noté qu’Oklahoma City avait remporté 71,1% de leurs matchs depuis le 1er décembre.

La question sera de savoir si le Thunder peut maintenir ce type de cohérence si et quand la ligue reprend le jeu.

Oklahoma City a connu des difficultés au début de la saison et il sera intéressant de voir si la chimie et le rythme qu’ils ont construits au cours des trois derniers mois persisteront bien qu’ils n’aient pas joué, pratiqué ou même se soient vus depuis plus d’un mois.

Comme pour tout, cependant, il y a des points positifs qui viennent avec des points négatifs potentiels.

Le hiatus obligatoire donne à Oklahoma City le temps de guérir complètement. La recrue Darius Bazley est toujours sur la touche avec une ecchymose osseuse au genou droit qu’il a souffert avant la pause des étoiles.

Young fait remarquer que cela pourrait même “ouvrir la porte à Andre Roberson, qui n’a pas joué dans un match de la NBA depuis deux ans après plusieurs revers à cause d’une rupture du tendon rotulien mais qui progressait ces dernières semaines vers un retour possible”.

Cependant, à ce moment-là, lorsque la NBA revient, si la NBA revient, et à quoi le scénario pourrait ressembler quand il le fait … c’est la supposition de tout le monde.

