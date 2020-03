Impact économique du coronavirus en NBA

Avec la peur encore dans le corps de tout ce qui a vécu il y a seulement 24 heures, le NBA Il tente de se réorganiser et de faire un diagnostic clair des répercussions économiques que la suspension peut avoir pendant au moins 30 jours de compétition. Les pertes pour toutes les franchises par match disputé sont l’impact le plus évident et se produiront à court terme, et dans le cas où la période sans concurrence est prolongée dans le temps, une condition pourrait se produire dans le plafond salarial pour 2020-2021. Nous décrivons en détail tout ce qui peut arriver dans les prochaines dates et comment le coronavirus peut affecter financièrement la NBA.

Sur la base de calculs effectués par divers spécialistes, chaque franchise cessera de gagner environ 1,9 million de dollars pour chaque jeu qui ne joue pas. Cette valeur varie en fonction de l’équipe, car les Lakers de Los Angeles ou les Knicks de New York génèrent plus d’argent par match qu’un petit marché comme les Grizzlies de Memphis ou les Portland Trail Blazers. L’absence de réunions officielles pendant un mois coûtera au commissaire de la NBA environ 275 millions de dollars, et cette perte augmenterait de façon exponentielle au cas où la saison régulière ne pourrait pas reprendre, atteignant 500 millions de dollars. Le désastre de ne même pas pouvoir jouer les séries éliminatoires aurait de graves répercussions sur l’avenir de la ligue la saison suivante.

Et est-ce plafond salarial pour 2020/2021 il avait déjà subi une réduction après les tensions commerciales et politiques de la NBA avec la Chine et le boycott soulevé par ce pays à la concurrence. Les pertes dont nous avons parlé plus tôt seraient partagées à 50% entre les joueurs et les propriétaires. Ainsi, ce qui est déjà connu, c’est qu’avec 30 jours sans concurrence, le plafond salarial baissera de 4,58 millions de dollars, correspondant à la répartition entre deux des 275 millions attendus de pertes et la répartition de ce montant entre les 30 franchises de la championnat. S’il n’y avait plus de matchs de ligue réguliers, la réduction atteindrait 8,3 millions de dollars.

S’il est vrai que le Convention collective NBA présente des outils pour tempérer un tel impact afin de rééquilibrer les pertes et les gains qui peuvent être produits par une situation grave, la prochaine saison sera marquée par le développement du coronavirus dans les semaines suivantes. “Vous pouvez vous mettre d’accord sur un montant minimum pour le plafond salarial de la prochaine saison et apporter des modifications à la taxe de luxe.” Il convient de noter qu’une forte réduction du plafond salarial entraîne une perte de salaire des joueurs, ainsi que le statut des contrats fixes pour les recrues, les vétérans ou les spécialistes dans certains aspects. L’avance de coronavirus Suivez et pouvez déterminer l’avenir de la ligue.

