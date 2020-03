Indiana Pacers – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics réussi à gagner Indiana Pacers loin de chez eux par 111-114 un nouveau jour NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Dallas Mavericks par 109-112, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec Oklahoma City Thunder par 104-105. Avec ce résultat, Boston Celtics mettre la main sur les positions de play-off avec 42 matchs gagnés sur 63 joués. Pour sa part, Indiana Pacers, après le match, il reste également en play-off avec 39 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont réalisé un score partiel de 12-2 et ont eu une différence maximale de 13 points (17-30) et ont terminé avec un résultat de 22-30. Puis, au deuxième trimestre, les visiteurs ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce trimestre de 11-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 15 points (26-41) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel 28-29. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 50-59 sur le comptoir.

Au troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 11-2 et a eu une différence maximale de 19 points (66-85) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel 30-35 et un total 80-94. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un partiel 21-2, bien qu’il n’ait pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-20. Après tout cela, les rivaux ont fermé le tableau de bord avec un résultat de 111-114 en faveur des visiteurs.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Boston Celtics étaient Gordon Hayward et Jayson Tatum, qui a obtenu 27 points, cinq passes décisives et 10 rebonds et 30 points, deux passes décisives et six rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Domantas Sabonis et Victor Oladipo, avec 28 points, huit passes décisives et neuf rebonds et 27 points, quatre passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir gagné, dans le prochain match Boston Celtics fera face Milwaukee Bucks dans le Forum Fiserv, tandis que Indiana Pacers cherchera la victoire contre Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.