Indiana Pacers – Brooklyn Nets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Brooklyn Nets a été battu contre Indiana Pacers loin de chez eux par 105-106 un nouveau jour de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 117-124, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de sept défaites d’affilée. D’un autre côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Toronto Raptors par 119-118. Brooklyn Nets, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 23 victoires en 51 matchs joués, tandis que Indiana Pacers, après le match, il reste également en position de barrage avec 31 matchs gagnés sur 53 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/11/2020

À 09:41

CET

SPORT.es

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs coups sur le tableau de bord et il a terminé avec un 28-30. Après cela, au deuxième trimestre Brooklyn Nets Il s’est distancé sur le tableau de bord et a atteint une différence de sept points (37-44) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 20-21. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 48-51 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Indiana PacersEn fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-1 et ont marqué l’écart maximum (trois points) à la fin du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 32-26 et un total de 80-77. Enfin, le dernier quart-temps a encore connu plusieurs changements de leader dans le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-29. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 105-106 pour Brooklyn Nets.

Pendant le match, ils se sont démarqués Spencer Dinwiddie et Deandre Jordan pour leur participation au match, après avoir obtenu 21 points, 11 passes décisives et six rebonds et 11 points et 19 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Domantas Sabonis et T.j. Warren pour ses actions pendant le match, avec 23 points, 11 passes décisives et 10 rebonds et 19 points, deux passes décisives et un rebond respectivement.

Dans le prochain match NBA Indiana Pacers fera face Milwaukee Bucks dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain rival de Brooklyn Nets sera Toronto Raptors, avec lequel vous verrez les visages dans le Barclays Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.