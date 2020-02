Indiana Pacers – Charlotte Hornets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers prévalu en tant que local à Charlotte Hornets par 119-80 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Toronto Raptors par 127-81, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Brooklyn Nets par 86-115 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Indiana Pacers parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 34 victoires en 58 matchs joués. Pour sa part, Charlotte Hornets, après le match, il serait hors du play-off avec 19 victoires en 57 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

26/02/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, elle a été marquée par la direction des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 lors du quatrième et ont atteint une différence de 12 points (28-16) jusqu’à la fin avec un résultat de 35-25. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a atteint une différence de 27 points (62-35) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-19. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 69-44 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et ont eu une différence maximale de 40 points (91-51) et se sont soldés par un résultat partiel de 25-11 et un 94-55 mondial. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-25. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 119-80 pour Indiana Pacers.

Pendant le match, les actions de Domantas Sabonis et T.j. Warren, qui a obtenu 21 points, neuf passes et 15 rebonds et 19 points, deux passes et trois rebonds respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Ponts de Miles et Caleb Martin pour ses interventions dans le match, avec 17 points, une passe décisive et six rebonds et 11 points, deux passes décisives et trois rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Indiana Pacers mesurez votre force avec Portland Trail Blazers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, la prochaine réunion du Charlotte Hornets sera contre New York Knicks dans le Spectrum Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.