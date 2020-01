Indiana Pacers – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers il a réussi à gagner à domicile pour Chicago Bulls par 115-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Portland Trail Blazers par 139-129, tandis que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 110-109. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il compte 30 victoires en 47 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, Chicago Bulls est lié aux matchs gagnés avec des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

30/01/2020

Agir à 03:43

CET

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la fin avec un 25-24. Après cela, le deuxième trimestre a également eu des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 55-51 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 25-29 et un résultat global de 80-80. Enfin, le dernier trimestre n’était pour aucune des équipes et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel 20-20. Après tout cela, le match a atteint la fin du quatrième avec une égalité à 100-100, il a donc fallu prolonger le temps réglementaire à une prolongation.

Au cours de la prolongation, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 15-6, étant le résultat final du match 115-106 en faveur de Indiana Pacers.

En plus des joueurs de Indiana Pacers qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient T.j. Warren et Malcolm Brogdon, qui a obtenu 25 points, une passe décisive et quatre rebonds et 15 points, neuf passes décisives et huit rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Zach Lavine et Chandler Hutchison, avec 20 points, 10 passes décisives et quatre rebonds et 21 points, deux passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir gagné, dans le prochain match Indiana Pacers mesurez votre force avec New York Knicks dans le Bankers Life Fieldhouse. Pour sa part, Chicago Bulls fera face Brooklyn Nets dans le Barclays Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.