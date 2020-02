Indiana Pacers – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Dallas Mavericks a remporté la victoire contre Indiana Pacers en tant que visiteur pour 103-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre New York Knicks par 85-92 et après ce résultat, ils ajoutent une série de quatre défaites à leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile à Atlanta Hawks par 123-100, complétant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il reste en position de barrage avec 30 victoires en 49 matchs. Pour sa part, Indiana Pacers, après le match, il reste également en position de barrage avec 31 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-2 jusqu’à la conclusion avec un 22-25. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat partiel de 33-28. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 55-53 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Dallas Mavericks ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit vaincu, ils ont augmenté la différence à un maximum de huit points (68-76) et ont terminé avec un résultat partiel de 22-29 et un total de 77-82. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, avait une différence maximale de neuf points (83-92) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-30. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 103-112 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Dallas Mavericks étaient Kristaps Porzingis et Tim Hardaway, qui a obtenu 38 points et 12 rebonds et 25 points, cinq passes décisives et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon pour leurs actions dans le match, avec 26 points, neuf passes décisives et 12 rebonds et 14 points, trois passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Dallas Mavericks jouera contre Grizzlies de Memphis dans le American Airlines Center. De son côté, le prochain jeu de Indiana Pacers sera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotia. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.