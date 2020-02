Indiana Pacers – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers il a remporté la victoire à domicile contre Milwaukee Bucks par 118-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Brooklyn Nets 105-106, alors que les visiteurs ont gagné à domicile contre Sacramento Kings par 123-111. Indiana PacersAvec ce résultat, il s’impose en play-off avec 31 matchs gagnés sur 54 disputés. Pour sa part, Milwaukee Bucks, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 46 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 34-20. Par la suite, au deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile ont accru leur différence et ont réalisé une différence maximale de 25 points (54-29) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-25. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 68-45 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Milwaukee Bucks Il a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre jusqu’à ce qu’elle conclue avec un résultat partiel de 14-26 et un résultat de 82-71 global Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2, bien que cela n’ait pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36 à 40. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 118-111 en faveur de Indiana Pacers.

Au cours de la réunion, ils ont souligné T.j. Warren et Malcolm Brogdon pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 35 points, une passe décisive et sept rebonds et 17 points, 13 passes décisives et cinq rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Donte Divincenzo et Khris Middleton, avec 19 points, une passe décisive et huit rebonds et 17 points, cinq passes décisives et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Indiana Pacers sera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden. Pour sa part, Milwaukee Bucks fera face Detroit Pistons dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.