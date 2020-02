Indiana Pacers – New Orleans Pelicans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans réussi à gagner Indiana Pacers loin de chez eux par 117-124 un nouveau jour de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre Toronto Raptors par 106-115, donc après le match, ils totalisent un total de six défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux Chicago Bulls par 119-125, obtenant un total de trois victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 victoires en 52 matchs joués, tandis que Indiana Pacers, après le match, toujours en position de barrage avec 31 victoires en 52 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse jusqu’à la fin avec un 26-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il a maintenu sa différence Pélicans de la Nouvelle-Orléans et s’est terminé avec un résultat partiel de 29-29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 55-60 sur le comptoir.

Le troisième trimestre a connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui s’est conclu par un résultat partiel de 30-28 et un résultat global de 85-88. Enfin, le dernier trimestre avait également les deux équipes en tant que protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 32-36. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 117-124 en faveur de Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

La victoire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans était basé sur les 31 points, 10 passes décisives et six rebonds de Jrue Holiday et les 23 points, quatre passes décisives et quatre rebonds de Jj Redick. Les 26 points, quatre passes décisives et cinq rebonds de Jeremy Lamb et les 22 points et quatre rebonds de T.j. Warren ils n’étaient pas suffisants pour Indiana Pacers Gagnez le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Indiana Pacers mesurez votre force avec Brooklyn Nets dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, la prochaine réunion du Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Portland Trail Blazers dans le Smoothie King Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.