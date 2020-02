Indiana Pacers – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

New York Knicks gagné à l’extérieur pour Indiana Pacers par 85-92 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Chicago Bulls par 115-106, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec Grizzlies de Memphis par 106-127. Avec ce résultat, pour l’instant New York Knicks Il resterait en dehors des positions de barrage avec 13 victoires en 49 matchs joués. Pour sa part, Indiana Pacers, après le match, toujours en position de barrage avec 31 victoires en 48 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/02/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, il a réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-2 et a augmenté la différence à un maximum de 14 points (7-21) et a terminé avec un 11-24. Après cela, au deuxième trimestre, il a réduit les distances Indiana PacersEn fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 28-26. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 39-50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Indiana Pacers ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre et ont terminé avec un résultat partiel de 32-22 et 71-72 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, avait une différence maximale de huit points (80-88) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 14-20. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat de 85-92 en faveur de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Marcus Morris et Julius Randle, qui a obtenu 28 points et six rebonds et 16 points, trois passes et 18 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon, avec 25 points, deux passes décisives et huit rebonds et huit points, 12 passes décisives et sept rebonds respectivement.

Le prochain match de Indiana Pacers sera contre Dallas Mavericks dans le Bankers Life Fieldhouselors de la prochaine réunion, New York Knicks jouera contre Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.