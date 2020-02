Indiana Pacers – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers battre local à Portland Trail Blazers par 106-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Charlotte Hornets par 119-80 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Boston Celtics par 106-118, complétant une série de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il compte 34 victoires en 58 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Portland Trail Blazers, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 26 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, l’équipe à domicile était le principal leader et protagoniste dans le domaine, a augmenté la différence à un maximum de huit points (28-20) jusqu’à la fin avec un 30-24. Après cela, au deuxième trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 13-25. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 43-49 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 37-26 (et un mondial 80-75). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et sont venus gagner par 14 points (96-82), et le quatrième conclu avec un résultat partiel de 26-25. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 106-100 en faveur de Indiana Pacers.

Le triomphe de Indiana Pacers il est dû en partie à 20 points, quatre passes décisives et 11 rebonds de Domantas Sabonis et les 17 points, huit passes décisives et six rebonds de Malcolm Brogdon. Les 28 points, huit passes décisives et trois rebonds de Cj Mccollum et les 18 points et 16 rebonds de Hassan Whiteside ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, Indiana Pacers les visages seront vus avec Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Pour sa part, Portland Trail Blazers fera face Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.