Indiana Pacers – Toronto Raptors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors gagné à l’extérieur pour Indiana Pacers par 106-115 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Toronto Raptors par 119-118, donc après ce résultat, ils accumulent cinq pertes consécutives. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Indiana Pacers par 119-118, donc après le match, ils ajoutent un total de quatorze victoires consécutives. Avec ce résultat, Toronto Raptors Il a 37 victoires en 51 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Indiana Pacers, après le match, il reste également en play-off avec 31 matchs gagnés sur 51 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/08/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un 10-2 partiel au cours du quatrième et ont conclu avec un 31-36. Plus tard, au deuxième trimestre, il a réduit les différences Indiana Pacers, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 32-28. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 63-64 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 20-23 et un résultat global de 83-87. Enfin, au cours du dernier trimestre Toronto Raptors Il a encore augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 10-1 et a étendu la différence à un maximum de 12 points (103-115) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-28. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 106-115 en faveur de Toronto Raptors.

Pendant le match, ils se sont démarqués Serge Ibaka et Kyle Lowry pour leur participation au match, après avoir obtenu 22 points, trois passes décisives et 10 rebonds et 16 points, 11 passes décisives et un rebond respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon, avec 19 points, trois passes décisives et 16 rebonds et 16 points, huit passes décisives et six rebonds respectivement.

Le prochain choc de Toronto Raptors sera contre Brooklyn Nets dans le Aréna Banque Scotialors du prochain match, Indiana Pacers cherchera la victoire contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.