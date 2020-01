Indice de pression de la NFL: Qui a le plus besoin d’une victoire aux championnats de conférence 2020?

La NFL est une ligue «que pouvez-vous faire pour moi maintenant», car elle évolue constamment selon la semaine, le mois et l’année. Il suffit de regarder les quatre équipes qui participent à la ronde des championnats de conférence de cette année. Un seul des quatre, les Chiefs, était même en séries éliminatoires la saison dernière. Il y a toujours de la pression pour gagner ces matchs maintenant, car votre équipe pourrait ne pas revenir ici.

Alors, qui est le plus sous pression ce week-end? Voici comment je les classe:

1a. Andy Reid

Le «parent chasse-neige» est défini comme une personne qui force constamment les obstacles hors du chemin de leurs enfants. Et cette saison, la NFL est le parent du chasse-neige pour les Chiefs. Les Chiefs sont entrés dans la dernière semaine de la saison à la recherche de la troisième tête de série – un match à domicile dans le Wild Card Round, puis face au défi de devoir battre les Patriots et les Ravens sur la route pour faire le Super Bowl.

Au lieu de cela, les Patriots ont perdu lors de la semaine 17 contre les Dolphins à domicile, donnant aux Chiefs la deuxième tête de série et un au revoir en séries éliminatoires. Ensuite, plutôt que d’avoir à jouer contre les Patriots, les Chiefs se sont retrouvés avec les Texans dans la ronde divisionnaire. Les Chiefs ont mal joué au départ, ont battu 24-0, puis ont dominé les Texans 51-7 jusqu’à la fin. Ils ont gagné 51-31.

Et avec cette victoire, couplée avec les Titans bouleversant les Ravens, les Chiefs peuvent accueillir un deuxième match de championnat AFC consécutif. Cela ressemble au temps des chefs pour gagner la conférence. Les Titans sont chauds, mais ils sont toujours plus qu’un outsider de touché et ne sont pas la meilleure équipe. Les Chiefs ont le meilleur joueur de la planète, Patrick Mahomes, qui est en bonne santé et semble prêt pour un énorme match dimanche. Leur défense s’est améliorée tout au long de la saison. Ils devraient gagner.

Malheureusement, ces matchs de championnat de conférence n’ont pas été aussi amicaux avec l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid. Dans son temps avec les Chiefs et les Eagles, il a un dossier de 1-5 dans cette ronde ET a un record de tous les temps de 1-8 contre les Titans. Les deux tendances devront changer pour que Reid obtienne cette victoire. Bien que les chefs ne perdent pas du tout à cause de l’entraînement, le blâme revient toujours à l’entraîneur-chef.

Et enfin, sur une note personnelle, Andy Reid est génial. Je pense qu’il a besoin d’une victoire au Super Bowl pour consolider son héritage et donc tout le monde va se retirer. Bien sûr, je soutiens les chefs en raison de liens familiaux, mais je soutiens également Reid.

1b. Bâtiment du fichier des chefs

Mahomes obtient un nouveau contrat cet intersaison. Ce pourrait être plus de 40 millions de dollars par an. Lorsque cela se produit, l’alignement prendra un coup. Les chefs ne peuvent pas se permettre tout le monde sur leur liste. Payent-ils également Chris Jones, qui devrait devenir joueur autonome? Qu’arrive-t-il aux autres joueurs qui ont déjà été payés? Se font-ils couper? Les chefs ont-ils assez d’argent à dépenser en agence libre?

Ce sont tous des problèmes qui devront être résolus pendant l’intersaison, mais cela pourrait fermer la fenêtre du Super Bowl.

Selon la plupart des gens qui n’ont pas d’avatar Packers comme photo de profil Twitter, la carrière de Rodgers a décliné. Même avec les Packers qui arrivent si loin dans les séries éliminatoires, les gens doutent que Rodgers, âgé de 36 ans, ait toujours “ça”. Eh bien, il n’y a pas de meilleure façon de prouver que tout le monde a tort que de passer au Super Bowl à Miami.

Rodgers a une chance de fermer ses doutes avec une victoire dimanche à San Francisco contre une défense d’élite. De plus, le fait de pouvoir ajouter un autre Super Bowl renforcera encore son héritage en tant que l’un des meilleurs quart-arrière de tous les temps.

Cependant, s’il ne joue pas bien, cela ajoutera plus de carburant au feu car ce n’est plus lui qui peut conduire les Packers vers la terre promise.

3. Le front office des Titans

Si les chefs perdent, ils ont encore Mahomes pendant 15 ans de plus. Les Titans n’ont ni Ryan Tannehill ni Derrick Henry sous contrat après cette saison. Et même s’ils l’ont fait, il serait remarquablement rare que Tannehill continue de jouer la saison prochaine. L’histoire continue également de montrer que payer le meilleur prix pour un porteur de ballon, comme Henry, n’est pas le meilleur pour la constitution d’une liste.

Donc, si les Titans perdent ce week-end, tentent-ils de le faire revenir la saison prochaine? On a juste l’impression qu’ils doivent frapper pendant que le fer est chaud cette saison.

4. Arbitrage de la NFL

Peu importe ce qui se passe dimanche sur le terrain, les arbitres seront à l’honneur. La saison dernière, un appel d’interférence de passe manquée lors du match de championnat NFC des Saints-Rams a conduit à une refonte majeure du système d’examen des rediffusions. Il a permis de revoir les interférences de passe, ce qui ne s’est pas si bien passé.

Il y aura probablement un moment ce week-end qui mettra les fans trop en colère. Les officiels doivent juste s’assurer qu’ils n’ont pas trop de ces moments. S’il vous plaît laissez ce week-end être sur les joueurs et non sur l’arbitrage.

Il y a un énorme fossé entre les numéros 4 et 5 pour moi. J’ai ajouté Garoppolo ici pour dire essentiellement qu’il n’est pas sous pression. C’est la première saison qu’il est en pleine santé dans un uniforme de 49ers et ils ont obtenu une fiche de 13-3. Il ne fera que s’améliorer.

Les Niners ont montré une incroyable capacité à rédiger, signer et développer des joueurs, donc je fais confiance à John Lynch pour continuer à améliorer la liste. Si les Niners perdent, ils peuvent facilement être de retour ici la saison prochaine. Les questions sur Garoppolo étant «le gars» continueront d’être posées, même s’il continue de prouver qu’il peut gérer le moment.