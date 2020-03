(Insérer le titre ici) est-il un film de sport? – L’Athletic

Lorsque nous avons proposé les 100 meilleurs films de sport, nous avons été chargés de nommer certains films avant de les voter. C’était un exercice amusant et j’ai adoré voir la créativité et les connaissances de mes collègues. Pour une raison quelconque, “Point Break”, le film d’action de 1991 avec Keanu Reeves, Patrick Swayze, Gary Busey et Lori Petty – également réalisé par la future gagnante des Oscars Kathryn Bigelow – est venu à l’esprit.

Pourquoi? Ce n’est pas un film de sport au sens traditionnel, mais il y a des scènes de surf – beaucoup d’entre elles. Il y a une scène de parachutisme. Sans oublier l’un des jeux de football de plage les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

«La scène du football de plage raconte une histoire de savoir-faire local par rapport au talent et à la discipline», a déclaré l’acteur Freddie Prinze Jr. à Brian Kamenetzky de The Athletic. «Le talent de Johnny Utah lui permet de dominer une équipe locale de football de plage avec des années d’expérience, même avec un genou fessier. C’est classique Pro contre Joe …

