Irving et Durant, peut-être responsables de la marche d’Atkinson

Kenny Atkinson et Brooklyn Nets Ils ont séparé leurs chemins. Quand personne ne s’y attendait, et dans l’un des meilleurs moments de la franchise en saison régulière, l’équipe de New York a publié un communiqué informant d’un accord dans lequel Atkinson lui-même cesse d’être l’entraîneur principal.

Cette décision soudaine a surpris tous les fans des Nets, qui n’ont pas pris le parti de signaler d’éventuels coupables. Selon le journaliste Anthony Puccio, du Nets Daily, “à l’intérieur des vestiaires, certains joueurs ont ressenti une certaine gêne quant à la manière dont Atkinson dirigeait l’équipe”.

“Certains joueurs voulaient vraiment leur marche, et ils ont réussi. Ma source ne me dit pas les noms propres, mais ils me le disent.” Après ces mots, tous les yeux ont montré Kyrie Irving et à Kevin Durant.

Les Nets se séparent mutuellement de l’entraîneur Kenny Atkinson, a déclaré une source à ESPN.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 mars 2020

La raison pour laquelle les deux stars de Brooklyn sont recherchées pour les coupables de cette décision est, comme le dit Stefan Bondy du New York Daily News: “Si Kyrie Irving et Kevin Durant souhaitent que Kenny Atkinson continue d’être l’entraîneur du équipe, cela ne serait pas arrivé. “

Atkinson a fait ses débuts comme «entraîneur-chef» dans la NBA avec les Nets eux-mêmes, en 2016. Depuis lors, il a réussi à garder l’équipe dans des positions de combat pour les séries éliminatoires. Si les blessures n’avaient pas été aussi élevées dans la franchise new-yorkaise, Brooklyn serait peut-être désormais dans les positions les plus élevées de l’Est et Kenny Atkinson continuerait au pied du canyon.

