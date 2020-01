Irving ouvre le rideau sur les «meilleures conversations d’amis» avec Durant

Bien qu’il y ait eu quelques problèmes récents avec les Brooklyn Nets à la suite des commentaires de Kyrie Irving sur la façon dont la liste de l’équipe a été construite, beaucoup de choses peuvent changer et changeront quand Kevin Durant sera en bonne santé.

Maintenant, Durant ne reviendra pas avant longtemps. Les Nets continuent de dire qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’il fasse ses débuts à Brooklyn en 2019-2020.

Mais la superstar est toujours dans l’équipe et trouve des moyens d’avoir un impact. Il est sur le banc lors des matchs à domicile, où il peut être vu célébrer avec ses coéquipiers lorsque les choses tournent.

Cependant, le soutien de Durant va au-delà de son soutien en public. Il donne également des conseils à ses coéquipiers – y compris Irving. Mais il y a tellement plus que les deux superstars discutent, comme le meneur de jeu a partagé en détail après la défaite de samedi:

La chose la plus importante est, vous savez, nous avons la même intention, nous avons le même objectif. Et c’est pour gagner un championnat ici, ensemble. Ainsi que – quand je dis ensemble, je veux dire l’ensemble du groupe, juste pour que tout le monde le sache. Je dois juste m’assurer que c’est clair. Moi et K (Durant), quand nous parlons de ce truc, ça vient vraiment avec une énergie très passionnée parce que nous voulons juste bien jouer et je sais qu’il veut être de retour là-bas. Et il voit des choses que je peux améliorer là-bas. Et tout comme diriger l’équipe là-bas, impliquer les gars, être plus agressif. Nous évoquons également l’avenir et comment nous pouvons nous implémenter mutuellement, où il voit qu’il peut être mis en œuvre, quand il est en bonne santé et comment il se sent. C’est juste plus de ces meilleures conversations d’amis que vous voulez juste avoir avec un gars qui aime le jeu autant que moi. Je l’aime probablement un peu plus que moi. Honnêtement, comme, il est l’homme de niveau suivant. Honnêtement. Mais il me manque et en même temps nous le faisons tous, mais nous ne faisons que parler, faire des allers-retours sur les idées. C’est bien d’avoir un meilleur ami dans la ligue.

