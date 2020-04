Isaac Okoro, le grand joyau défensif du NBA Draft 2020

ESPN places Isaac Okoro parmi les cinq premiers élus de NBA Draft 2020. De son côté, nbadraft.net le place près de la 10ème position. Il est clair qu’il est un joueur très attractif pour de nombreuses franchises. En fait, les Warriors, qui aujourd’hui réfléchissent toujours à savoir s’ils doivent passer le tour qu’ils vont recevoir ou rester avec un joueur, considèrent Okoro comme un renfort plus que probable. Parce que?.

L’attaquant de 19 ans a en moyenne 12,9 points, 4,4 rebonds et 2,0 passes décisives avec la saison. Auburn Tigers dans la NCAA. Évidemment, ce ne sont pas ces chiffres qui ont poussé des équipes comme les Warriors à s’intéresser à lui. C’est sa capacité défensive, son énorme capacité défensive, qui a poussé beaucoup de gens à le regarder.

Ainsi, Okoro est l’un des meilleurs défenseurs de sa classe. Il est capable de défendre des joueurs plus petits et plus grands que lui sur le périmètre. De plus, il est un joueur très intelligent sur le terrain, avec la capacité de comprendre l’espace et avec une bonne passe. Il est un grand rebondeur des deux côtés de la cour pour être un attaquant.

Ainsi, il semble que les Warriors considéreraient Okoro comme un joueur parfait pour leur banc, une pièce défensive pour des moments importants qu’ils n’ont pas sur la liste en ce moment et qui pourraient partager des minutes avec des tireurs tels que Stephen Curry ou Klay Thompson.

Nous arrivons là au grand déficit du joueur en ce moment: son tir. Okoro a beaucoup à améliorer dans cette section, la grande taupe de sa carrière à ce jour, avec de faibles pourcentages à longue distance. Nous verrons où il finira par être choisi. Bien sûr, c’est une pièce convoitée.

