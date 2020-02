Isaiah Thomas montre son désir de retourner chez les Celtics

Le sport, comme la vie, peut être cruel et être amorcé avec des gens qui ne le méritent pas et qui, en un clin d’œil, passent de la gloire à l’enfer, ou du moins à l’ostracisme. Isaiah Thomas Vous pouvez en être témoin en le vivant dans votre propre chair. Après avoir joué dans deux splendides années confirmant que vous pourriez être une grande star du NBA mesurant 1,75 m, la base qualifiée qui a commencé ses aventures dans la ligue en Sacramento Kings, a fait un bond de qualité en Soleils de Phoenix et a trouvé son écosystème idéal dans les Boston Celtics, il est maintenant sans équipement. Il erre sans but pour voir comment il n’inspire pas confiance aux franchises, en raison de son ancienneté, du grave problème de hanche qui a gêné sa performance ces dernières années et le handicap de sa taille semble avoir été une fois dépossédé de cette magie dont il a fait Gala en 2015/16 et 2016/17.

C’était une partie fondamentale du début de ce projet gagnant qui Brad Stevens a construit avec détermination et intelligence avec ceux du Massachusetts, et maintenant, après avoir été coupé par Los Angeles Clippers dans un transfert vers plusieurs groupes où il ressemblait à de la marchandise bon marché, celui qui était All Star affirme à deux reprises sa capacité à continuer à contribuer. intéressant et engagé pour un retour dans le passé, parlant avec nostalgie et illusion de son ancienne équipe dans des mots recueillis par Hoopshype.

– Situation contractuelle et sentiments lors de la coupe par Clippers. “J’ai été surpris qu’ils m’aient coupé, mais je dois comprendre qu’ils n’étaient pas vraiment intéressés par un joueur de mon profil. Au cours de mes neuf années dans cette ligue, j’ai déjà appris que tout pouvait arriver. C’était décevant parce que je pensais que c’était un bon endroit pour moi, mais je dois juste continuer à travailler. J’ai eu des conversations avec plusieurs équipes et je veux être patient pour choisir la meilleure option. Je suis prêt à aller à la fois dans une équipe avec des aspirations et une jeune où mon rôle est d’enseigner aux recrues et d’être un bon vétéran “, a révélé Isaiah avec une grande humilité.

-État de santé et ce qu’il peut apporter. “Je n’ai pas de problème physique. Cette année, j’ai pu jouer tous les matchs sans problème, je suis prêt à relever n’importe quel défi. Je travaille avec un entraîneur personnel et je me maintiens très en forme. Heureusement, j’ai des gens dans mon environnement qui font confiance à mes possibilités et cela m’aide à continuer à travailler. Je pense que je peux apporter la capacité de leadership, la sagesse. Je ne pense pas que beaucoup de gens dans cette ligue ont traversé les situations que j’ai traversées. Je sais que je peux être une partie importante d’une équipe qui aspire au maximum, j’ai J’ai montré à plusieurs reprises ce dont je suis capable avec mon jeu. Je veux être valorisé comme je le mérite et je veux faire partie de quelque chose d’intéressant. Je pense qu’il me reste beaucoup de basket à offrir. “

-Kobe Bryant et la mémoire de sa sœur décédée. “Kobe m’a beaucoup aidé dans ma carrière. Il est venu regarder des vidéos de moi et m’a appelé pour me donner des conseils sur ce que je devais faire sur le terrain. Il s’est tourné pour me soutenir avec la mort de ma sœur, nous avons parlé deux heures après chaque match, de la vie et le basket-ball. Je ne pourrai jamais le remercier d’avoir pris ce temps avec moi. Je sais qu’il ne voudrait jamais que j’abandonne la position dans laquelle je suis maintenant. Il aurait compris comment revenir à mon meilleur niveau, donc je vais chercher ça pour honorez votre mémoire. Je continuerai toujours à me battre “, a déclaré la base.

– Sentiments envers Boston. “J’essaie de ne jamais me demander ce qui serait arrivé à ma carrière si ce transfert n’avait pas eu lieu”, explique Isaiah en référence au mouvement qui l’a conduit aux Cavs en échange de Kyrie Irving, entre autres joueurs. “Je vis toujours dans le présent et je regarde vers l’avenir, cela ne m’est d’aucune utilité. Bien que je puisse dire que j’ai un amour particulier pour les Celtics de Boston; pour la ville, les fans et la franchise. Je n’ai aucune rancune pour ce qui s’est passé et je voudrais former partie de ce qu’ils construisent “, a déclaré un homme qui pourrait être embauché dans les prochains jours par une équipe pour la dernière étape de la saison, et sinon, il aurait un avenir flatteur.

