Isaiah Thomas partage ses trois options de carrière à sa retraite

L’agent libre de la NBA Isaiah Thomas connaît déjà le chemin qu’il empruntera une fois qu’il aura décidé de raccrocher définitivement ses baskets.

Les joueurs dépensent une tonne sur les réseaux sociaux ces jours-ci en raison de la suspension de la ligue, et Thomas a utilisé l’accalmie pour répondre aux questions de ses followers sur Twitter.

Commentaire, coaching, front office https://t.co/8I7Elj6HVP

– Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 23 mars 2020

Les fans n’ont pas encore vu les compétences d’Isaiah Thomas au micro, mais il pourrait très bien suivre les traces de Dwyane Wade, récemment retraité, qui travaille maintenant comme analyste de basket-ball pour TNT.

L’entraînement, d’autre part, est également un choix populaire parmi les gardes de points retraités de la NBA, étant donné qu’ils étaient le prolongement des entraîneurs pendant leurs jours de jeu.

On dirait que Thomas garde également un œil sur certains joueurs à la retraite qui ont également eu la chance d’obtenir des postes au front office. On pense d’abord aux directeurs généraux Vlade Divac des Sacramento Kings et Elton Brand des Philadelphia 76ers.

À seulement 31 ans, Thomas semble avoir encore beaucoup de basket-ball à jouer. Le petit gardien a finalement été en bonne santé cette saison, marquant 12,2 points et 3,7 passes décisives en 40 apparitions pour les Wizards de Washington avant la suspension de la NBA.

Cependant, le stock du gardien de 5 pieds 9 pouces a certainement chuté cette année après avoir été expédié par les Wizards aux Los Angeles Clippers avant la date limite du commerce. Il a été abandonné par les Clips sous peu et n’a pas été repris par les 28 autres équipes depuis.

Le double All-Star a déjà rejeté l’idée de s’habiller à l’étranger et pense qu’il a encore beaucoup à offrir aux équipes de la NBA.