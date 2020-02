Ish Smith raconte une drôle d’histoire de Sixers sur le «processus» concernant Joel Anthony

Les Philadelphia 76ers sont très loin du tristement célèbre «processus», mais c’est toujours drôle de temps en temps de revenir sur ce qui a été l’une des années les plus sombres de l’histoire de la franchise Sixers.

Ish Smith, ancien champion du processus des Sixers et maintenant gardien des Washington Wizards, a été interrogé par la radio Go For It sur un moment de processus amusant avec les Sixers et il en avait un prêt.

Smith a rappelé un échange de trois équipes que les Sixers avaient fait avec les Houston Rockets et les Detroit Pistons en 2016 qui aurait envoyé Joel Anthony à Philadelphie. Le commerce aurait affecté l’argent de tout le monde, mais il a été annulé après que Donatas Motiejunas a échoué son physique avec les Pistons.

Smith a rappelé:

Nous savions que si l’argent n’était pas correct, nous allions obtenir un certain montant. Ils finissent par faire un échange pour Joel Anthony afin qu’ils puissent faire l’argent correctement et nous n’obtiendrions pas l’argent supplémentaire … alors nous étions comme, et rien contre Joel, nous étions comme ‘Man!’ Et ça a fini par, nous venez dans les vestiaires et nous pensons que nous allons le voir dans les vestiaires et ils étaient comme ‘Non, le métier n’a pas marché’. Je veux dire que quelqu’un a échoué son physique et nous étions tellement hype!

Jouer pour le processus Sixers était déjà une corvée, le moins qu’ils pouvaient faire était de gagner de l’argent supplémentaire.

