Isiah Thomas: “Il y a actuellement 10 ou 11 joueurs comme Jordan”

Isiah Thomas Il a récemment comparé les joueurs NBA d’aujourd’hui avec ceux de son époque. L’ancien joueur et légende de Detroit Pistons (double champion de la NBA en 1989 et 1990) a commenté le peu de valeur accordée au talent et à la capacité athlétique des joueurs qui appartiennent à la compétition de basket-ball nord-américaine aujourd’hui.

“Je pense que cette génération de joueurs n’obtient pas assez de crédit pour tout ce qu’ils font. Ce sont des athlètes bien meilleurs et plus complets qu’il n’y en avait à l’époque dans la ligue. C’est une vérité simple: les joueurs sont plus gros, plus plus fort et plus rapide. Mais cela ne signifie pas que les réalisations des temps passés sont diminuées. “

Isiah Thomas est la SEULE superstar qui a battu Magic, Bird et MJ tous dans leur #Facts #TheLastDance pic.twitter.com/T1YImOgeSS – Etan Thomas (@ etanthomas36) 20 avril 2020

“Quand je jouais dans la NBA, Michael Jordan il était le meilleur athlète jamais vu dans l’histoire de la ligue. Actuellement, il y a 10 ou 11 joueurs avec leurs capacités athlétiques. Si vous mettez des joueurs comme LeBron James ou Kevin Durant à jouer à notre époque, je ne saurais pas vous dire qui aurait été le GOAT. “

Isiah Thomas était l’un des plus grands rivaux de Jordan en son temps en tant que joueur. La rivalité entre les “Bad Boys” et les Chicago Bulls était énorme. Cependant, cela ne signifie pas que ses déclarations sont fausses. La réalité est que la NBA évolue et que les joueurs s’y adaptent. Il est indéniable que le niveau actuel est supérieur à celui d’il y a trente ans.

