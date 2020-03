Isiah Thomas nomme ses 5 joueurs NBA préférés de tous les temps

Dans le dernier épisode de Knuckleheads avec Darius Miles et Quentin Richardson, la légende d’Isiah Thomas de Detroit Pistons a été invitée par Miles à nommer ses cinq joueurs NBA préférés de tous les temps.

L’icône Pistons est allée avec Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird et Julius Irving.

Thomas et Jordan étaient des rivaux féroces puisque les Pistons et les Bulls se sont beaucoup affrontés à la fois en saison régulière NBA et en séries éliminatoires. Jordan n’a jamais aimé Thomas sur ou hors du terrain, mais cela n’a pas empêché Zeke de placer MJ dans ses cinq meilleurs joueurs préférés à surveiller.

Pour rappel, Jordan ne voulait pas de Thomas dans la Dream Team 1992 des États-Unis, et il a réalisé son souhait. Thomas y a également réfléchi avec Miles et Richardson.

Mais Thomas et Magic étaient comme des frères. Ils sont deux des meilleurs – sinon les meilleurs – gardiens de points de l’histoire de la NBA.

Comme nous le savons tous, Thomas a passé toute sa carrière NBA avec les Pistons. Le natif de Chicago était 12 fois All-Star, double champion NBA et MVP Finals 1990. Thomas et Détroit ont vaincu les Portland Trail Blazers en cinq matchs, avec une moyenne de 27,6 points, 5,2 rebonds et 7,0 passes décisives dans la série de 1990.

Isiah Thomas a été intronisé au Temple de la renommée en 2000. Il a terminé sa carrière avec une moyenne de 19,2 points, 3,6 rebonds et 9,3 passes décisives. Les grands Pistons seront toujours appréciés des fans de Détroit.