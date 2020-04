Isiah Thomas revient sur les playoffs de 1991

Un moment déterminant dans la course Michael Jordan et son ennemi juré Isiah Thomas C’était le crash des séries éliminatoires de 1991. Après deux titres consécutifs, les Thomas Pistons sont tombés aux mains des Jordan Bulls, à quel point le déclin de certains a commencé et l’apogée des autres. Cependant, cette série est également mémorisée car les “Bad Boys” se sont retirés de la piste quelques instants avant la fin du dernier match sans saluer leurs rivaux.

Thomas, répertorié comme l’un des mentors de cet épisode, a déclaré que “avec le recul, au fil des ans, si j’avais la chance de le refaire, je pense que nous prendrions tous une décision différente”. En outre, le multiple All-Star a avoué que “j’ai payé un prix élevé pour cette décision”.

Isiah Thomas dit qu’il a payé un «lourd tribut» pour avoir refusé de serrer la main de MJ et des Bulls en 1991. Plus: https://t.co/SSXqEoIvI4 pic.twitter.com/pQbfmBQ3YE – ESPN (@espn) 27 avril 2020

Le leader de ces Bad Boys a également avoué: «Je pense que j’aurais dû faire partie de la Dream Team, mais je n’en faisais pas partie. Cela m’a fait mal et avec le recul, si je ne faisais pas partie de la Dream Team c’est parce que dans une période d’émotion je n’ai pas serré la main de quelqu’un “et que cette mesure me fait me sentir” encore plus déçu aujourd’hui que quand je ne le faisais pas ils ont choisi ».

Il convient de rappeler qu’après cet épisode, en 1992, les États-Unis ont apporté la véritable «Dream Team» de basket-ball masculin aux Jeux olympiques de Barcelone, avec la présence de Michael Jordan, Larry Bird et «Magic» Johnson, tous se battant avec Thomas dans ce moment. La décision de parier sur John Stockton comme base et même Christian Laettner comme dernier membre avant Thomas a été une décision controversée, qui a encore aujourd’hui des répercussions.

